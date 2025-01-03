澤倫斯基：川普的不可預測性可能有助於阻止普亭、終結戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基在2日播出的電視台專訪表示，美國候任總統川普的「不可預測性」可能有助於終結與俄羅斯的戰爭。

新德里電視台（NDTV）報導，即將於20日就職的川普曾直言，上台後將在24小時內結束這場持續近3年的衝突，此說法引起基輔憂心將被迫以領土換和平。

澤倫斯基接受烏克蘭電視台專訪時說，「他非常強大且難以預測，我真的很希望看到川普的不可預測性也適用於俄羅斯。我相信他真的想結束戰爭。」

自從川普勝選以來，澤倫斯基一直尋求與川普及其團隊建立關係，因為擔心共和黨可能會削減或停止美國對烏克蘭的重要軍事援助。

路透報導，澤倫斯基表示，川普提到，他將是20日就職典禮後首批訪問華府的國家領導人之一，稱「川普可以成為關鍵人物，這對我們來說是最重要的事，川普具備這樣的特質，他能在這場戰爭中發揮決定性作用，他有能力阻止普亭，或者更準確地說，他能幫助我們阻止普亭，他有這個能力。」

澤倫斯基強調，他希望任何美國提出的和平計畫都能考慮到烏克蘭的意見，「敵人正在給我們的士兵施加壓力，他們已經非常疲憊，這是事實，我們會竭盡全力，至少在一月份穩定前線。」

澤倫斯基說，支持法國總統馬克宏提出的在烏克蘭部署軍隊的想法，但強調光靠法國是不夠的，仍須從更多盟友獲得安全保證，像是加入歐盟和北約。