烏克蘭兒童繪畫「地下花園」捷克展出 戰火下見希望

烏克蘭哈爾科夫兒童在戰火下創作的藝術作品「地下花園」近期在捷克展出，布拉格副市長卜吉比索爾表示，藝術具有跨越國界、將人們聯繫在一起的力量，「即使在最黑暗的時刻，也能看到希望與喜悅。」

烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）兒童在戰火下創作的8個藝術作品「地下花園」（Underground Garden）近期在捷克地鐵站「國家大道」（Národní třída）與特洛伊宮堡（Troja Chateau）展出。

這些作品是超過20位來自兒童藝術工作室「Aza NiziMaza」的年輕藝術家一起完成。作品風格前衛、超現實，引發人們思考藝術在戰爭時期的力量，以及如何在黑暗處境延續快樂與希望。

「地下花園」在捷克地鐵展出具象徵意義，這些孩子在2022年春天俄羅斯入侵烏克蘭時，曾在哈爾科夫的地鐵內躲避炮火猛烈攻擊。當時，孩子在哈爾科夫的一處地鐵站內創作壁畫，這些壁畫至今深受當地居民珍視。

儘管哈爾科夫持續遭受炮擊，烏克蘭孩子仍透過藝術找到慰藉，在地下工作室創作出令人讚嘆的藝術作品，用藝術面對生活挑戰。

布拉格副市長卜吉比索爾（Jiří Pospíšil）在新聞稿中表示：「哈爾科夫兒童的藝術作品展覽，不僅是一種藝術表現，更具有強烈象徵意義。」

他說：「藝術具跨越國界、將人們聯繫在一起的力量。正是抱著這樣的精神，我們努力支持這些年輕藝術家與他們的故事。即使在最黑暗的時刻，也能看到希望與喜悅。」

吉比索爾還指出，「地下花園」展覽在捷克地鐵站「國家大道」內，靠近捷克斯洛伐克1989年民主抗爭的重要地點。他說：「這些作品接近我們國家重建自由與民主過程的重要之處，我希望這樣的自由與民主很快降臨到烏克蘭人身上。」

布拉格市立美術館館長尤日科娃（MagdalenaJuříková）表示，這些藝術作品在極艱難的條件下創作，「超越時代且充滿樂觀精神。」

布拉格市議會成員萊尼奇科娃（GabrielaLněničková）補充：「這些孩子透過藝術提醒我們，即使在最黑暗的時刻，希望依然存在。他們的作品展現人類精神的堅韌，即使身處戰爭中。」