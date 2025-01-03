快訊

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

北院裁定羈押原因 柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女一起出國躲

烏克蘭兒童繪畫「地下花園」捷克展出 戰火下見希望

中央社／ 布拉格2日專電

烏克蘭哈爾科夫兒童在戰火下創作的藝術作品「地下花園」近期在捷克展出，布拉格副市長卜吉比索爾表示，藝術具有跨越國界、將人們聯繫在一起的力量，「即使在最黑暗的時刻，也能看到希望與喜悅。」

烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）兒童在戰火下創作的8個藝術作品「地下花園」（Underground Garden）近期在捷克地鐵站「國家大道」（Národní třída）與特洛伊宮堡（Troja Chateau）展出。

這些作品是超過20位來自兒童藝術工作室「Aza NiziMaza」的年輕藝術家一起完成。作品風格前衛、超現實，引發人們思考藝術在戰爭時期的力量，以及如何在黑暗處境延續快樂與希望。

「地下花園」在捷克地鐵展出具象徵意義，這些孩子在2022年春天俄羅斯入侵烏克蘭時，曾在哈爾科夫的地鐵內躲避炮火猛烈攻擊。當時，孩子在哈爾科夫的一處地鐵站內創作壁畫，這些壁畫至今深受當地居民珍視。

儘管哈爾科夫持續遭受炮擊，烏克蘭孩子仍透過藝術找到慰藉，在地下工作室創作出令人讚嘆的藝術作品，用藝術面對生活挑戰。

布拉格副市長卜吉比索爾（Jiří Pospíšil）在新聞稿中表示：「哈爾科夫兒童的藝術作品展覽，不僅是一種藝術表現，更具有強烈象徵意義。」

他說：「藝術具跨越國界、將人們聯繫在一起的力量。正是抱著這樣的精神，我們努力支持這些年輕藝術家與他們的故事。即使在最黑暗的時刻，也能看到希望與喜悅。」

吉比索爾還指出，「地下花園」展覽在捷克地鐵站「國家大道」內，靠近捷克斯洛伐克1989年民主抗爭的重要地點。他說：「這些作品接近我們國家重建自由與民主過程的重要之處，我希望這樣的自由與民主很快降臨到烏克蘭人身上。」

布拉格市立美術館館長尤日科娃（MagdalenaJuříková）表示，這些藝術作品在極艱難的條件下創作，「超越時代且充滿樂觀精神。」

布拉格市議會成員萊尼奇科娃（GabrielaLněničková）補充：「這些孩子透過藝術提醒我們，即使在最黑暗的時刻，希望依然存在。他們的作品展現人類精神的堅韌，即使身處戰爭中。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

「藝術生活 潮流慢活」新體驗 「遠雄敦富」化身城市美術館

2025歐洲選舉牽動歐盟 德國、羅馬尼亞、捷克最受矚

作品象徵花蓮震後重生力量 華梵6旬研究生獲獎

太冷暖氣闖禍！最美超模一氧化碳中毒昏迷　搶救不治

相關新聞

烏克蘭拒讓俄天然氣借道輸歐 捷克已確保替代供應

烏克蘭在與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）5年協議到期後，停止經由烏克蘭領土向歐洲輸送俄羅斯天然氣，斯洛伐克強烈不滿將...

俄密件：若與北約開戰擬襲日韓 鎖定核電廠、鋼鐵廠…

英國金融時報報導，俄羅斯擔心一旦與北大西洋公約組織(NATO)開戰，其東疆恐遭美國及其區域盟友攻擊而暴露弱點，俄軍計畫在...

烏終止俄天然氣過境 衝擊東歐能源安全 這國嗆對烏斷電

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）為期五年過境...

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重，且由於不熟戰況，加上語言不通，有被烏軍俘虜的俄羅斯士...

烏禁俄氣借道 斯洛伐克反彈

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，烏克蘭國營天然氣公司與俄羅斯天然氣工業公司為期五年過境輸氣協議到期，烏克蘭拒絕延簽，俄羅斯經...

烏克蘭新年不平靜！俄羅斯發射百架無人機空襲 跨年夜攻擊釀6傷

美國ABC新聞1日報導，烏克蘭軍方和文職官員表示，俄羅斯發射超過100架無人機進行跨年夜襲擊，導致首都基輔至少6人受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。