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烏克蘭拒讓俄天然氣借道輸歐 捷克已確保替代供應

中央社／ 布拉格2日專電

烏克蘭在與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）5年協議到期後，停止經由烏克蘭領土向歐洲輸送俄羅斯天然氣，斯洛伐克強烈不滿將受到明顯影響，對此，歐盟國家包括捷克在內，表示已確保替代供應。

據布拉格國際廣播電台報導，在1日早晨，烏克蘭管線系統的天然氣，在俄烏邊境的入口點、及烏克蘭與斯洛伐克邊境的出口點均被切斷。基輔以國家安全為由，為這個決定辯護，指出俄羅斯透過銷售自然資源，將部分獲益用來對烏克蘭的戰爭行動。

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）在新年致辭中警告，此舉將對整個歐盟產生「嚴重後果」。然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將此描述為莫斯科的一次「重大挫敗」。

費佐還批評，這個決定完全漠視內陸小國的利益，他多次警告，這將導致斯洛伐克損失數億歐元的過境費，並可能導致其他進口來源的天然氣價格上漲。

費佐還威脅烏克蘭，可能採取報復措施，例如切斷電力供應。

捷克官員則認為，烏克蘭的決定不會對捷克造成重大影響。捷克工業與貿易部部長弗爾切克（LukášVlček）向大眾保證，捷克家庭與企業無需擔心天然氣短缺，捷克目前的天然氣儲存量約為63%。

弗爾切克進一步表示，「我們已經檢視我們的技術能力，我也親自與斯洛伐克經濟部長談話。如果斯洛伐克需要幫助，捷克的天然氣基礎設施已做好準備，隨時提供支持。」

弗爾切克還指出，隨著德國同意免除鄰國的天然氣過境費，中東歐地區獲得替代天然氣供應將變得更便利。

歐盟執行委員會也指出，預料到經烏克蘭的供應中斷，並強調「歐盟已做好準備」。歐盟執委會補充，歐盟27國的天然氣基礎設施足夠靈活，可以繞過俄羅斯，透過替代路線向中東歐供應天然氣。

捷克外交部能源安全特使巴圖什卡（VáclavBartuška）表示，停止經由烏克蘭的俄羅斯天然氣運輸，主要影響的是斯洛伐克，其他歐盟國家，包括捷克在內，已確保替代供應。

獨立能源供應商協會（ANDE）執行董事加沃爾（Jiří Gavor）也確認這些評估。他指出，斯洛伐克在立即補償方面處境艱難，然而，斯洛伐克並不存在實際的天然氣短缺問題。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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