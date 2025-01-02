雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重，且由於不熟戰況，加上語言不通，有被烏軍俘虜的俄羅斯士兵透露，北韓軍缺乏紀律和專業，且行為相當魯莽，甚至朝俄羅斯士兵和其他北韓士兵開槍。

亞洲自由電台報導，媒體機構RBC-Ukraine發布的審訊影片顯示，2名遭烏軍俘虜的俄羅斯士兵表示，北韓士兵搞不清楚狀況，不在乎要去哪或如何去，形容他們是「一群瘋狂的傢伙」。

其中一名俄羅斯士兵說，北韓軍會不分青紅皂白地向所有無人機開火，「說真的，離北韓人越遠越好。他們會射擊任何飛行的東西，不管是是俄羅斯還是烏克蘭（無人機）。」

他們還說，北韓軍隊的裝備比他們更好，擁有的武器更新，且吃得更豐盛。

報導也引述社群平台Telegram親俄羅斯的頻道「Крымский ветер」說法，稱北韓軍去年12月29日襲擊某烏克蘭陣地，然而在撤退時卻發生誤擊事件，導致3名俄軍意外遭到波及死亡。