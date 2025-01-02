烏禁俄氣借道 斯洛伐克反彈

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，烏克蘭國營天然氣公司與俄羅斯天然氣工業公司為期五年過境輸氣協議到期，烏克蘭拒絕延簽，俄羅斯經由烏克蘭向歐盟國家供應天然氣一日正式終止，受影響的斯洛伐克則威脅停止供電烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會允許俄羅斯「靠烏克蘭人的鮮血額外賺取數十億」，並稱已給歐盟一年時間做好準備。

歐盟執委會表示，歐陸天然氣系統「韌性靈活」，有能力應對此事。俄羅斯仍能通過跨越黑海的土耳其流管道向匈牙利、土耳其和塞爾維亞輸送天然氣。

自一九九一年以來，俄羅斯便透過烏克蘭將天然氣輸往歐洲。二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟大幅減少從俄國進口天然氣，但一些東歐國家仍依賴俄國供應，讓俄國每年大約賺取五十億歐元（約台幣一七三一億元）。

根據歐盟數據，二○二一年，歐盟進口天然氣百分之四十來自俄國，二○二三年已降為不到百分之十。

然而，斯洛伐克和奧地利等歐盟成員國，仍繼續從俄羅斯進口大量天然氣。奧地利能源機構表示，由於已擴充能源來源並加強儲備，預計不會短缺。

但烏克蘭的決定已引發與斯洛伐克的緊張關係，斯國現在是俄羅斯天然氣進入歐盟的主要入口，並通過管道將天然氣運送到奧地利、匈牙利和義大利，從中賺取過境費。

斯洛伐克總理費科上月廿七日訪問莫斯科會晤普亭，並威脅要停止向烏克蘭供電。烏克蘭認為斯洛伐克只是虛張聲勢，烏國也能選擇向羅馬尼亞和波蘭購電。