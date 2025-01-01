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有錢人無感？外媒揭俄國仍可買到西方精品 評價制裁行動是「重大失敗」

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導
俄烏戰爭初期，企業一批批撤離俄國之際，多個品牌和集團也都自動放棄這個市場，包括香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermes）集團等。示意圖為俄羅斯某間愛馬仕門市，攝於2022年。圖／路透社
俄烏戰爭初期，企業一批批撤離俄國之際，多個品牌和集團也都自動放棄這個市場，包括香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermes）集團等。示意圖為俄羅斯某間愛馬仕門市，攝於2022年。圖／路透社

俄羅斯於2022年初全面入侵烏克蘭，招致西方國家的連串制裁，許多國際品牌也紛紛出走；然而，時至今日，莫斯科口袋最深的血拚客能買到的西方精品，選擇仍多到讓人眼花撩亂。

法新社報導，對包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在內的許多莫斯科人來說，西方欲將俄國孤立於全球經濟的制裁行動，實際上是個「重大失敗」。

俄烏戰爭爆發後，作為制裁措施的一環，美國、歐洲聯盟（EU）和英國均明確禁止出口「奢侈商品」至俄羅斯。

戰爭初期，企業一批批撤離俄國之際，多個品牌和集團也都自動放棄這個市場，包括香奈兒（Chanel）、愛馬仕（Hermes），以及酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）和開雲（Kering）集團等。

然而，接近3年之後，莫斯科俄國商店的貨架上仍看得到這些品牌的商品。

其中一個原因是，遭制裁的商品可以輕易透過高加索（Caucasus）和中亞等地的中間商出口到俄羅斯。

出口數據顯示，對俄祭出制裁措施後，西方各國與吉爾吉斯、哈薩克和亞塞拜然等國的貿易暴增。這些國家不僅過去是蘇聯加盟國，現在仍與俄羅斯保持密切雙邊關係。

就算直接出口管道被切斷，俄羅斯零售商仍發揮創意，設法取得客戶所需的商品。

西方的制裁措施也讓1990年代初期紅極一時的「代購人員」（buyers）再度興起，這些人專門前往歐洲，替老家的客戶採購一箱箱的精品。

52歲造型師安德瑞（Andrei）手上握有1本高階客戶名冊，他說，現在的代購人員都會直接與各大精品店或購物中心簽約。

他告訴法新社，「他們接受的訂單包括家具、餐具、珠寶、服飾和皮草，再直接交給米蘭、巴黎、倫敦的代表人員。」

鑒於對西方精品的需求極為龐大，口袋「麥克麥克」的俄羅斯人深信，一旦有機會，西方品牌就會前仆後繼地重返俄國市場。

安德瑞說，「這只是時間早晚的問題。」

俄烏戰爭 俄羅斯 愛馬仕 烏克蘭 香奈兒

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