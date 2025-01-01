拜登卸任前 再援烏59億美元

美國拜登政府十二月卅日再度宣布軍援烏克蘭，趕在美國總統當選人川普就任前提供總額約五十九億美元的軍事和預算援助；美國總統拜登說，在他剩餘任期中，美國將持續強化烏克蘭戰略位置。

拜登卅日宣布提供烏克蘭近廿五億美元安全援助，從美軍庫存中調撥價值十二點五億美元軍事援助，並動用「烏克蘭安全援助倡議」計畫剩餘的十二點二億美元軍援烏克蘭。

拜登指出，軍援將立即挹注烏克蘭在戰場上高效能打擊能力，同時提供長期防空、火砲和其他關鍵武器系統補給。

五角大廈發言人辛赫指出，援助涵蓋了火砲彈藥、火箭系統、防空系統、反戰車武器和無人機等。

拜登表示，他已指示相關單位盡速向烏克蘭提供援助，包括將美國較為陳舊的裝備加速送上戰場，同時重振美國國防工業，以更新和補充庫存。

俄羅斯日前在耶誕節發動大規模空襲，目標直指烏克蘭城市和發電廠，意圖切斷暖氣和用電；拜登點出，國防部正向烏克蘭交付數百輛裝甲車、數千枚火箭和數十萬發砲彈，預料將強化烏軍進入冬季之後的作戰能力。

美國財政部長葉倫也宣布向烏克蘭提供卅四億美元預算援助，讓拜登這一波援烏行動總額達五十九億美元。

俄軍在今年下半年加速軍事行動，葉倫說，這波預算是在關鍵時刻援助烏克蘭，尤其俄國加緊攻擊烏克蘭民間和關鍵設施；葉倫表示，美國及盟友對烏經濟援助是烏克蘭保衛主權和其政府維持行政的關鍵。

葉倫指出，這筆卅四億美元的預算援助是根據「二○二四年烏克蘭安全補充撥款法」所做的最後撥款。

至於北韓出兵助俄，白宮國安顧問柯比日前表示，估計過去一周北韓軍在庫斯克地區已有逾千人傷亡；辛赫卅日同意科比說法，指這與國防部估算相符。