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黑海擊落俄羅斯直升機 基輔：烏克蘭無人艇首次空中摧毀
烏克蘭軍情機構今天表示，烏軍1艘無人艇在黑海擊落俄羅斯1架直升機，同時還擊中俄軍的另1架直升機，據稱這是烏軍無人艇首次擊落空中目標。
路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（HUR）在社群平台Telegram發文表示，烏軍搭載飛彈的MAGURAV5型無人艇在克里米亞半島西部的塔克漢庫克角（Cape Tarkhankut）戰鬥中，擊落俄軍的1架Mi-8直升機。
烏克蘭國防部情報總局表示，這是烏軍無人艇首次擊落空中目標。
俄羅斯方面則未對此發表評論。俄國當局任命的克里米亞半島港市塞凡堡（Sevastopol）首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）表示，夜間近岸地區有2艘無人艇遭摧毀。
自俄羅斯2022年全面入侵以來，烏克蘭加速生產無人機，並發展攻擊型無人艇。
俄羅斯知名軍事部落客奧斯維多米特爾（VoyenniyOsvedomitel）也報導俄軍直升機遭擊落的消息。烏克蘭國防部情報總局表示，俄軍第2架直升機遭擊傷後，勉強撐回機場。
根據烏克蘭國防部情報總局發布的影片，1架飛過水面的直升機被多個拋射體鎖定為目標，遭到攻擊後墜落。
烏軍利用無人艇打擊2014年遭莫斯科兼併的克里米亞半島上的俄軍戰艦和軍事設施。
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