快訊

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

普亭2025恐逼白俄參與俄烏戰？魯卡申科年初拚連任蒙陰影

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白俄羅斯總統魯卡申科（圖右）出席在俄羅斯的獨立國家國協會議會晤俄羅斯總統普亭（圖左）。美聯社
白俄羅斯總統魯卡申科（圖右）出席在俄羅斯的獨立國家國協會議會晤俄羅斯總統普亭（圖左）。美聯社

作為俄羅斯總統普亭盟友，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2025年1月將再次角逐大位。不過，領域內專家認為白俄羅斯新的一年前景黯淡，非但持續受到俄羅斯的事實上併吞，更面臨全面參與俄烏戰的可能，甚至遭遇喪失獨立性的嚴重威脅。

美國之音俄羅斯網（VOA Russian）報導，2024年，白俄羅斯開始出現可能參與俄烏戰爭的跡象。

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）東歐歷史教授馬伯斯（David Marples）描述雙俄關係越來越密切。白俄境內部署戰術核武已有一年時間，但不確定實際準備使用程度。

馬伯斯解釋，在白俄羅斯建立新俄羅斯軍事基地以及雙俄協議中，我們可以看到現在已經創造了所有條件，使得白俄羅斯軍隊有可能參與烏克蘭戰爭。理論上，這一直是可能的，但現在已有具體的支持。

立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）楚利茲卡亞（Tatyana Chulitskaya）也指出令人憂心的趨勢表示，政府高層的安全人士處於絕對優先地位，他們主張以壓制和武力發展事態。

楚利茲卡亞認為，「這些人本質上準備將地緣政治利益，從白俄羅斯乃至俄羅斯，置於白俄羅斯人民的利益之上。也就是說，本質上是為了服務俄羅斯及普亭的外部政治和軍事立場。這實際上是一個非常令人擔憂的趨勢，因為在我看來，不幸的是，它將戰爭拉近到白俄羅斯。」

布希研究所（George W. Bush Institute）執行理事克拉莫（David Kramer）描述，魯卡申科在2022年允許俄羅斯利用白俄領土對烏克蘭發動全面入侵，現在白俄也部署越來越多武器和飛彈系統，加劇軍事化。

雙俄領導人12月在明斯克召開會議，宣布俄羅斯將向白俄羅斯交付新型榛果樹彈道飛彈，且簽署一項安全協議，放行在白俄部署俄羅斯戰術核武。

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）俄羅斯與歐洲中心資深顧問詹森（Donald Jensen）表示，魯卡申科為普亭做了很多事情，從將移民當成武器到提供新的軍事裝備。有時對西方發表友好聲明，事實上都是經過莫斯科允許。

儘管，魯卡申科今年久違釋放超過200名政治犯，展示與西方對話的意願。

不過，美國前駐白俄大使亞洛維茲（Kenneth Yalowitz）認為，魯卡申科總是給自己留後路，將白俄變成俄羅斯的衛星國，卻試圖保持行動自由。他說，「魯卡申科希望在美國新政府、烏克蘭和俄羅斯之間扮演某種角色，提高自己的重要性，但在我看來，魯卡申科現在就是配角，充當俄羅斯的掩護」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭 白俄羅斯 魯卡申柯

延伸閱讀

金正恩賀普亭新年！預祝2025拿下烏克蘭 創「本世紀戰爭勝利元年」

亞塞拜然總統向普亭強調 失事客機遭外部物理、技術干擾

普亭為達1目的 新年致信金正恩強調繼續合作

斯洛伐克總理會普亭 談烏拒絕續約後天然氣運送問題

相關新聞

普亭2025恐逼白俄參與俄烏戰？魯卡申科年初拚連任蒙陰影

作為俄羅斯總統普亭盟友，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2025年1月將再次角逐大位。不...

澤倫斯基證實俄烏交換300名戰俘！美再加碼軍援烏克蘭25億美元

俄羅斯和烏克蘭官員表示，在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，雙方在元旦前夕交換300多名戰俘。

未公開先被打槍！俄羅斯狠拒川普團隊俄烏和平計畫

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日表態拒絕美國候任總統川普團隊正在考慮的俄烏和平計畫，稱計畫將為...

再軍援59億美元 拜登：卸任前持續援助烏克蘭

美國總統拜登30日再度宣布軍援烏克蘭，趕在美國總統當選人川普就任前提供總額約59億美元的軍事和預算援助；拜登說，在他剩餘...

金正恩賀普亭新年！預祝2025拿下烏克蘭 創「本世紀戰爭勝利元年」

北韓領導人金正恩30日致信俄羅斯總統普亭祝賀即將來臨的新年，表達有意加強北韓與俄羅斯的「全面戰略夥伴關係」，更稱2025...

拜登卸任前加緊協助烏克蘭 提供820億新軍援

美國總統拜登今天宣布加碼提供烏克蘭將近25億美元（約新台幣820億元）的軍援，在總統當選人川普上台之前，利用任期的最後幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。