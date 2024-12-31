普亭2025恐逼白俄參與俄烏戰？魯卡申科年初拚連任蒙陰影

作為俄羅斯總統普亭盟友，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2025年1月將再次角逐大位。不過，領域內專家認為白俄羅斯新的一年前景黯淡，非但持續受到俄羅斯的事實上併吞，更面臨全面參與俄烏戰的可能，甚至遭遇喪失獨立性的嚴重威脅。

美國之音俄羅斯網（VOA Russian）報導，2024年，白俄羅斯開始出現可能參與俄烏戰爭的跡象。

加拿大亞伯達大學（University of Alberta）東歐歷史教授馬伯斯（David Marples）描述雙俄關係越來越密切。白俄境內部署戰術核武已有一年時間，但不確定實際準備使用程度。

馬伯斯解釋，在白俄羅斯建立新俄羅斯軍事基地以及雙俄協議中，我們可以看到現在已經創造了所有條件，使得白俄羅斯軍隊有可能參與烏克蘭戰爭。理論上，這一直是可能的，但現在已有具體的支持。

立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）楚利茲卡亞（Tatyana Chulitskaya）也指出令人憂心的趨勢表示，政府高層的安全人士處於絕對優先地位，他們主張以壓制和武力發展事態。

楚利茲卡亞認為，「這些人本質上準備將地緣政治利益，從白俄羅斯乃至俄羅斯，置於白俄羅斯人民的利益之上。也就是說，本質上是為了服務俄羅斯及普亭的外部政治和軍事立場。這實際上是一個非常令人擔憂的趨勢，因為在我看來，不幸的是，它將戰爭拉近到白俄羅斯。」

布希研究所（George W. Bush Institute）執行理事克拉莫（David Kramer）描述，魯卡申科在2022年允許俄羅斯利用白俄領土對烏克蘭發動全面入侵，現在白俄也部署越來越多武器和飛彈系統，加劇軍事化。

雙俄領導人12月在明斯克召開會議，宣布俄羅斯將向白俄羅斯交付新型榛果樹彈道飛彈，且簽署一項安全協議，放行在白俄部署俄羅斯戰術核武。

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）俄羅斯與歐洲中心資深顧問詹森（Donald Jensen）表示，魯卡申科為普亭做了很多事情，從將移民當成武器到提供新的軍事裝備。有時對西方發表友好聲明，事實上都是經過莫斯科允許。

儘管，魯卡申科今年久違釋放超過200名政治犯，展示與西方對話的意願。

不過，美國前駐白俄大使亞洛維茲（Kenneth Yalowitz）認為，魯卡申科總是給自己留後路，將白俄變成俄羅斯的衛星國，卻試圖保持行動自由。他說，「魯卡申科希望在美國新政府、烏克蘭和俄羅斯之間扮演某種角色，提高自己的重要性，但在我看來，魯卡申科現在就是配角，充當俄羅斯的掩護」。