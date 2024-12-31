未公開先被打槍！俄羅斯狠拒川普團隊俄烏和平計畫

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日表態拒絕美國候任總統川普團隊正在考慮的俄烏和平計畫，稱計畫將為烏克蘭加入北約敞開大門，這是「完全不可行」的。

拉夫羅夫在新聞記者會上表示，根據多項被披露的消息，以及川普12日接受時代雜誌訪問的描述，他們的想法是停止前線敵對活動，並且將與俄羅斯的對抗轉移到歐洲國家。

拉夫羅夫表示，「川普團隊的提議是延遲烏克蘭加入北約20年，並且讓英國和歐洲維和部隊駐紮烏克蘭」，表態俄羅斯對此「並不高興」。

拉夫羅夫警告，報導有關川普和平計畫的內容完全不可行，莫斯科「拒絕接受烏克蘭加入北約，無論領土問題上如何」。

川普長期拒絕披露對結束俄烏戰爭的具體計畫，稱一旦公之於眾將無用武之地。

而川普欽點的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）建議以切斷援助強迫基輔進行和談，並威脅俄羅斯也要照做，否則美軍將介入俄烏戰爭。