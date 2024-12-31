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金正恩賀普亭新年！預祝2025拿下烏克蘭 創「本世紀戰爭勝利元年」

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金正恩賀普亭新年！預祝2025拿下烏克蘭 創「本世紀戰爭勝利元年」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓領導人金正恩23日召開朝鮮勞動黨年終全體大會。美聯社
北韓領導人金正恩23日召開朝鮮勞動黨年終全體大會。美聯社

北韓領導人金正恩30日致信俄羅斯總統普亭祝賀即將來臨的新年，表達有意加強北韓與俄羅斯的「全面戰略夥伴關係」，更稱2025年將被歷史記載為「21世紀的戰爭勝利元年」。

韓聯社引述朝中社報導，金正恩在新年賀信中承諾進一步鞏固雙邊軍事合作，並在信中寫下，「新年2025年將被記載為21世紀戰爭勝利元年，俄羅斯軍隊和人民將打敗新納粹主義，取得偉大勝利」。

朝中社描述，這封信代表金正恩、北韓人民與武裝力量，向「兄弟般的俄羅斯人，及勇敢的俄羅斯軍隊軍人」，傳達最誠摯的祝福。

報導指，金正恩有意制定新計畫，加深兩國全面戰略夥伴關係。

韓聯社描述，北韓與俄羅斯不斷加深在軍事、經濟和其他領域的合作，尤其北韓已派遣超過1萬名士兵協助俄羅斯軍隊侵略烏克蘭；南韓官員也警告，北韓準備向莫斯科提供更多兵力和軍事裝備。

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