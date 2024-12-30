波蘭2025元旦接歐盟輪值主席國 擬加強援烏制俄

波蘭將自2025年1月1日起取代匈牙利接任歐盟輪值主席國。預料波蘭將更注重內部協調，同時加強支持烏克蘭、擴大制裁俄羅斯，因此這次輪替可望使許多歐盟國家鬆一口氣。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）輪值主席國雖無實權，但被視為敦促歐盟採取行動的關鍵推手。

波蘭歷來都對俄羅斯抱持強硬態度，2022年俄國全面入侵烏克蘭以來，也一直力挺基輔。相較之下，俄國在歐盟最親密的盟友匈牙利始終反對援助烏克蘭。

在匈牙利民族主義總理奧班（Viktor Orban）領導下，匈牙利擔任歐盟輪值主席國期間，經常與歐盟其他國家發生爭執。

布魯塞爾智庫「歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）資深研究員沃爾夫（Guntram Wolff）表示，在匈牙利擔任6個月輪值主席國期間，歐盟可謂「戒慎恐懼」，事後也證明歐盟其他國家對匈牙利「相當不爽」。

儘管每個歐盟成員國都會拼命爭取自身利益，但若擔任歐盟輪值主席國，就意味應暫時擱置政治，並且扮演看似更中立的角色。

然而，奧班屢次利用匈牙利輪值主席國的身分推動個人外交計畫。舉例來說，他於今年7月造訪俄羅斯，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，更到訪烏克蘭與中國，以執行所謂的「烏克蘭和平任務」，但這項任務事先並未經過歐盟同意，此舉也讓其他成員國元首大為光火。

匈牙利擔任輪值主席國期間，以傳統方式管理多數歐盟內部事務，卻阻礙歐盟的外交政策行動，包括向烏克蘭提供貸款和軍援。

沃爾夫指出，波蘭接任歐盟輪值主席國之後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）可能推動執行較傳統的任務，比如凝聚內部共識和促成歐盟各國妥協。

曾任歐盟理事會（European Council）主席的圖斯克於去年12月獲選為波蘭總理，結束該國長達8年的民族主義統治，這也使波蘭與歐盟的緊張關係趨緩，並讓波蘭的影響力進一步升高。

華沙（Warsaw）強調，接下來，加強援烏、擴大制裁俄國和促進歐盟國防產業發展都是接任輪值主席國之後的優先要務。