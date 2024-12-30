旅外烏克蘭人首支志願軍上陣 計劃擴展至更多國家

波蘭筆記（Note From Poland）報導，旅居國外烏克蘭人組成的首支志願部隊已在波蘭完成基礎訓練，並正式前往烏克蘭繼續服役與訓練。這標誌著今年7月簽署的烏波雙邊安全協議下的烏克蘭軍團計畫進入實質運作階段。

獨立英文報波蘭筆記報導，這支部隊的招募始於10月，首批志願者在波蘭盧布林（Lublin）完成登記，並於11月宣誓就職。隨後，他們接受波蘭教官指導的強化訓練。

烏克蘭駐波蘭大使博德納爾（Vasyl Bodnar）強調，儘管外界曾質疑這支軍團的招募進展，但結果顯示這是一個成功的案例。

博德納爾透露，目前已有超過1000名志願者註冊軍團，其中多數來自波蘭和捷克，部分來自更遠的英國、加拿大和美國。志願者中約90%為男性，10%為女性。第一批志願者的具體人數未公開，但下一批人員將於明年1月10日簽署合約，並開始在波蘭接受訓練。

博德納爾指出，未來的目標是將招募和培訓計畫擴展到所有歐盟國家以及其他海外地區。他表示，這些參與者將從良好的訓練中獲得實際效益，並有助於烏克蘭武裝部隊的實力提升。

博德納爾表示，軍團的設立不僅是烏克蘭防禦能力的重要補充，也是一項凝聚全球烏克蘭人力量的創舉。目前已有來自30多個國家的烏克蘭人表達了加入意願，反映出廣泛的國際影響力。

隨著軍團的進一步發展，這項計畫有望成為國際合作和支持烏克蘭抗擊侵略的重要象徵。博德納爾期待，未來會有更多志願者加入這項努力，共同為烏克蘭的自由與和平而奮鬥。