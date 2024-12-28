烏克蘭空襲俄羅斯奧勒爾州 稱重挫俄軍出動大規模無人機戰力
烏克蘭軍方今天表示，烏國部隊近日空襲俄羅斯奧勒爾州（Oryol）的「見證者」（Shahed）自殺式無人機庫存及維修據點，這重挫了俄國出動大規模無人機襲擊烏克蘭的戰力。
路透社報導，烏克蘭參謀總部於通訊軟體Telegram發布聲明說，烏國空軍在本月26日發動這場空襲。
聲明指出，這場空襲摧毀了見證者自殺式無人機的庫存和維修據點，此據點有數道混凝土建築結構的保護。
烏克蘭參謀總部的聲明提到，這項行動重挫俄軍出動無人機攻擊烏克蘭民用基礎設施的戰力。
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續逾34個月，期間俄軍經常向烏克蘭發動飛彈及無人機攻勢。
過去數個月，莫斯科當局幾乎每天出動大量無人機襲擊烏克蘭，試圖破壞基礎設施並削弱防空系統，好讓烏克蘭難以擊落俄國飛彈。
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