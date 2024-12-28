「將熱情款待」斯洛伐克稱準備好舉辦俄烏和談 普亭力挺、基輔有疑慮
斯洛伐克今天證實，它準備主辦俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判，儘管基輔指責它被俄國總統普亭（Vladimir Putin）利用。
法新社報導，普亭昨天說，斯洛伐克成為衝突對話的「平台」是「可以接受的」。美國總統當選人川普曾說，他可能會在1月上任後結束這場衝突。
隨著烏克蘭在戰場上面臨困境，基輔當局憂心和談恐以對莫斯科有利的條件達成協議。
斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）今天晚間在臉書上發文：「如果有人想在斯洛伐克安排和平談判，我們將做好準備並熱情款待。」
斯洛伐克外交部長布拉納爾（Juraj Blanar）稍早在臉書說：「我們為這類談判提供斯洛伐克的地點。」
俄羅斯全面進攻烏克蘭迄今近3年。
普亭昨天宣布，斯洛伐克願意做為基輔與莫斯科和談的「平台」」，俄羅斯「不反對」，並讚揚斯洛伐克的「中立立場」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言