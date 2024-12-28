澤倫斯基：數名北韓戰俘傷重身亡 俄未充分保護

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，有數名北韓傷兵在被烏克蘭軍隊俘虜後死亡，他指控俄羅斯把這些人扔進戰場，只給他們「最低限度的保護」。

法新社報導，澤倫斯基在上傳到社群媒體的夜間演說影片中表示：「今天有報導提到數名北韓軍人。我們的軍人成功俘虜了他們。但他們的傷勢非常嚴重，無法救活。」

南韓國家情報院今天稍早表示，有一名替俄羅斯攻打烏克蘭卻被俘的北韓軍人因傷勢過重不治。

澤倫斯基沒有詳細說明有多少北韓人被烏軍俘虜後喪命。

北韓派遣數以千計軍人支援俄軍在俄國西部邊境庫斯克州（Kursk）的戰事，烏克蘭今年8月在這個地區發動突襲入侵。

澤倫斯基今天重申烏軍已重創北韓部隊，「他們損失慘重，很慘重。我們看到俄國軍方和北韓管理階層一點都不在乎這些北韓人能否活下去」。

他還說：「（他們）想盡辦法讓我們抓不到北韓人。俄羅斯人派他們發動攻擊，他們只有最低限度的保護。」

澤倫斯基也敦促中國向北韓施壓：「如果中國所謂戰爭不應擴大的說法是真心實意，就必須對平壤發揮相應的影響力。」中國一向與俄羅斯及北韓保有密切的軍事和政治關係。