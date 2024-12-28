赴俄北韓軍遭烏軍重挫！白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
白宮發言人柯比。歐新社
白宮發言人柯比。歐新社

白宮發言人柯比（John Kirby）27日指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷大規模傷亡，光是上周在俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區就有數千人喪命或受傷，數量遠超過美國官員之前提供的數字。

路透報導，柯比向記者說，「顯然地，俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。」他並形容北韓部隊攻勢是「大規模、徒步攻擊」。

Politico報導，柯比表示，北韓部隊也出現自殺身亡的狀況，可能是因為擔心遭到俘虜，家人會被報復。

儘管北韓的「人海戰術」基本無效，並給北韓軍造成「重大傷亡」，但柯比也坦承，俄羅斯正在烏東地區取得「緩慢進展」，並且俄羅斯正在繼續攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

對此，北韓和俄羅斯駐紐約聯合國使節團未立即回應置評請求。

柯比還表示，總統拜登近日可能批准對烏克蘭提供新的軍援。此外，美方對烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內目標（無論是俄羅斯還是北韓）的限制「沒有任何改變」。

美國軍事官員17日表示，北韓部隊在庫斯克地區與烏軍作戰死傷數百人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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