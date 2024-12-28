白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重
白宮發言人柯比（John Kirby）今天指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷嚴重傷亡，光是上週在俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區就有上千人喪生或受傷。
路透社報導，北韓部隊傷亡人數遠超過美國官員之前提供的數字。
柯比告訴記者：「顯然地，俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。」
他形容北韓部隊攻勢是「大規模、徒步攻擊」。
北韓和俄羅斯駐紐約聯合國使節團未立即回應置評請求。
柯比說，總統拜登近日可能批准對烏克蘭提供新的軍援。
美國軍事官員12月17日表示，北韓部隊在庫斯克地區與烏軍作戰死傷數百人。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日指出，已有3000多名北韓部隊在庫斯克地區作戰傷亡。
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