烏克蘭首「活捉」北韓士兵傷重身亡 北韓疑準備進一步部署軍隊

烏克蘭特種部隊（SOF）26日首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。但韓聯社報導，南韓國家情報院27日表示，經過與盟國情報機構實時共用情報證實，這名被烏軍活捉的北韓士兵傷重不治身亡。

烏克蘭軍事媒體Militarnyi當地時間26日報導，烏克蘭特種部隊是在他們攻占的俄羅斯庫斯克地區執行任務時，活捉了這名北韓士兵。他們同時透過Telegram平台公開該名北韓士兵的照片，照片中的男子似乎身受重傷。

北韓截至目前已派遣約1萬1000名士兵赴俄與烏國作戰。有跡象顯示，他們正準備進一步部署軍隊和裝備。烏國總統澤倫斯基日前表示，已有逾3000名北韓士兵在庫斯克地區受傷或身亡。