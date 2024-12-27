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烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。取自Telegram
烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。取自Telegram

南韓國情院27日證實，烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。

韓聯社報導，南韓國情院發布簡短聲明稱，透過與友好國家情報機構的即時資訊共享，確認一名受傷的北韓士兵被活捉，計畫徹底調查後續事態發展。

烏克蘭軍事媒體Militarnyi於26日報導，烏克蘭特種部隊（SOF）在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，首次俘虜一名為俄軍作戰的北韓士兵，同時透過Telegram平台公開該名北韓士兵的照片。

SOF表示，「這是烏克蘭防衛軍首次活捉為俄軍作戰的北韓軍人。」照片中的男子似乎身受重傷，眼神渙散，但尚不清楚他的傷勢和狀況細節。

北韓至今已派出1.1萬名士兵前往俄羅斯與烏克蘭作戰，有跡象顯示他們正被準備進一步部署軍隊和裝備。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，已有3000多名北韓士兵在庫斯克地區傷亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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