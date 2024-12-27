亞塞拜然客機疑遭俄飛彈擊落 俄國警告勿做假設

根據多家媒體報導和美國官員今天的說法，亞塞拜然和美國官方認為亞塞拜然客機墜毀是遭到一枚俄羅斯地對空飛彈擊中所致；俄國克里姆林宮則警告勿做假設。

法新社報導，亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機昨天因不明原因偏離航線後，在哈薩克西部阿克套市（Aktau）附近墜毀。哈薩克官員表示，機上67人中有38人罹難，29人生還，包括3名兒童。哈薩克衛生部表示，其中11名傷者正在加護病房接受治療。

哈薩克表示，機上搭載37名亞塞拜然人、6名哈薩克人、3名吉爾吉斯人及16名俄羅斯人。

這架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機原定從亞塞拜然首都巴庫（Baku）飛往位於俄羅斯南部車臣（Chechnya）格羅茲尼市（Grozny），卻在途中偏離航道飛越裏海（Caspian Sea）。有關當局仍在調查事故原因。

親政府的亞塞拜然網站Caliber引述不具名官員說法指出，他們認為是鎧甲-S（Pantsir-S）防空系統發射的一枚俄羅斯飛彈擊落這架飛機。

「紐約時報」（The New York Times）、歐洲新聞台（Euronews）和土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu），也都報導這項說法。

部分航空與軍事專家表示，這架飛機可能是遭到俄羅斯防空系統意外擊落，因為當時飛經一處據報有烏克蘭無人機活動的區域。

法國航空事故調查局（BEA）一名前專家說，殘骸上似乎有「大量彈片」造成的損壞。他不具名表示，這「令人聯想起」馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機2014年在烏克蘭東部上空遭到親俄叛軍發射地對空飛彈擊落事件。

歐洲新聞台引述亞塞拜然政府消息人士說法報導，飛彈在空中的飛機旁邊爆炸，彈片擊中乘客和機組人員。

一名不具名美國官員也表示，初步跡象顯示是俄羅斯防空系統擊落這架飛機。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「在調查結論出爐前，提出任何假設都是不對的。」

哈薩克國際通訊社（Kazinform）引述一名檢察官的話報導，已尋獲兩個俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器。

亞塞拜然航空起初表示飛機飛過一群鳥，然後撤回聲明。