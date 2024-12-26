控烏克蘭「酬金利誘」 俄羅斯：烏國煽動公民境內犯罪
俄羅斯今天指控，烏克蘭安全機構煽動俄羅斯民眾在境內針對戰車、郵局、警車展開一波縱火和炸彈攻擊，短短一週已經通報55起。
法新社報導，俄羅斯內政部在聲明中表示，已經逮捕44名嫌犯，當中有許多年長人士和未成年人，他們「只為輕而易舉得到錢財」，將面臨最高20年徒刑。
聲明指出：「不知名的上級透過電話或即時通訊軟體下達指示，再由嫌犯犯案。烏克蘭安全機構幕後安排這些犯罪…別讓自己遭到脅迫或欺騙。」
內政部表示，18日至26日間數個州一共通報55起這類「非法行徑」，並稱「加害人通常承諾給予酬金，煽動公民犯罪」。
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