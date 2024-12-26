傳對工作表現不滿…澤倫斯基撤換駐德大使 烏克蘭外交官大洗牌

（德國之聲中文網）據烏克蘭媒體《歐洲真理報》（European Pravda）以及德國《圖片報》、《柏林日報》等媒體綜合報導，烏克蘭總統澤倫斯基解除了烏克蘭駐德國大使馬凱耶夫（Oleksii Makeiev）的職務。接下來將由目前的駐以色列大使科爾尼丘克（Yevhen Korniychuk）接任該職。《歐洲真理報》稱，此次職務調動是烏克蘭外交官員大規模輪換的一部分。

馬凱耶夫擔任駐德國大使至今兩年，其前任是以發言直率著稱的梅爾尼克（Andriy Melnyk）。梅爾尼克在柏林任職七年，於俄羅斯發動侵略烏戰爭六個月後被調往巴西。

馬凱耶夫表現不符期望

澤倫斯基政府對馬克耶夫的工作表現並不滿意。《歐洲真理報》稱，由科爾尼丘克接任馬凱耶夫不令人意外，因為澤倫斯基將科爾尼丘克視為德國專家。

馬凱耶夫的前任梅爾尼克在2023年5月曾尖銳批評馬凱耶夫，他在接受「德國編輯部網絡」（RND）採訪時說：「他（馬凱耶夫）應該放下架子，就德國戰鬥機和軍艦以及加入北約等重要問題發表意見，並取得成果」。梅爾尼克還呼籲馬凱耶夫更認真地看待來自基輔的合理批評。

前駐德大使梅爾尼克升職

梅爾尼克在離開駐德大使一職之後，被指派為烏克蘭駐巴西大使。接下來作為外交官員輪換的一部分，梅爾尼克將至紐約擔任駐聯合國大使。預計他將於1月初獲得正式任命，前往聯合國總部與同樣言辭犀利的俄羅斯大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）交鋒。梅爾尼克在近日接受德新社訪問時表示：「作為未來的聯合國大使，我將確保主權不被淡化，絕不容忍任意改變國家邊界的行為。」

本次外交職務大洗牌涉及了40個大使職位，包含駐美國和北約大使等重要職位。 《歐洲真理報》報導稱，此前烏克蘭未有過如此大規模的輪換。

（綜合報導）

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