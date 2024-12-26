核生化司令遭炸死 俄羅斯矢言報復：已瓦解烏克蘭陰謀
俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，FSB已瓦解烏克蘭情報機構擬於莫斯科行刺多位高階官員和他們眷屬的陰謀。
烏克蘭安全局（SBU）17日在俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將位於莫斯科的寓所外，藉由引爆置放於電動滑板車的炸彈，格殺這位俄國高階將領。
烏克蘭安全局的消息來源向路透社證實，SBU在幕後策畫行刺基里洛夫；俄羅斯表示，基里洛夫遇刺身亡就是基輔當局計畫的恐怖攻擊並矢言報復。
俄羅斯聯邦安全局說：「俄羅斯聯邦安全局已遏止一連串針對國防部高階軍方將領的暗殺意圖，4名涉嫌其中的俄羅斯公民已被捕。」
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