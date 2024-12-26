快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

核生化司令遭炸死 俄羅斯矢言報復：已瓦解烏克蘭陰謀

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
烏克蘭安全局（SBU）17日在俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（圖）中將位於莫斯科的寓所外，藉由引爆置放於電動滑板車的炸彈，格殺這位俄國高階將領。圖／歐新社
烏克蘭安全局（SBU）17日在俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（圖）中將位於莫斯科的寓所外，藉由引爆置放於電動滑板車的炸彈，格殺這位俄國高階將領。圖／歐新社

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，FSB已瓦解烏克蘭情報機構擬於莫斯科行刺多位高階官員和他們眷屬的陰謀。

烏克蘭安全局（SBU）17日在俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將位於莫斯科的寓所外，藉由引爆置放於電動滑板車的炸彈，格殺這位俄國高階將領。

烏克蘭安全局的消息來源向路透社證實，SBU在幕後策畫行刺基里洛夫；俄羅斯表示，基里洛夫遇刺身亡就是基輔當局計畫的恐怖攻擊並矢言報復。

俄羅斯聯邦安全局說：「俄羅斯聯邦安全局已遏止一連串針對國防部高階軍方將領的暗殺意圖，4名涉嫌其中的俄羅斯公民已被捕。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 莫斯科

延伸閱讀

澤倫斯基批俄耶誕攻擊不人道 拜登籲國防部續援烏

俄羅斯抵抗西方制裁 准用加密幣進行國際支付

俄耶誕狂炸烏克蘭！發射逾70枚飛彈、百架無人機 50萬人零度失供暖

俄羅斯耶誕節空襲烏克蘭 拜登：令人髮指

相關新聞

核生化司令遭炸死 俄羅斯矢言報復：已瓦解烏克蘭陰謀

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，FSB已瓦解烏克蘭情報機構擬於莫斯科行刺多位高...

澤倫斯基批俄耶誕攻擊不人道 拜登籲國防部續援烏

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天批評俄羅斯在耶誕節這天攻擊烏東能源系統與城市的行為「不人...

俄羅斯抵抗西方制裁 准用加密幣進行國際支付

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）25日表示，俄國企業已開始在國際支付中使用比特幣和其它數位貨幣。...

俄耶誕狂炸烏克蘭！發射逾70枚飛彈、百架無人機 50萬人零度失供暖

俄羅斯25日耶誕節大規模襲擊烏克蘭能源設施和部分城市，發射包含彈道飛彈在內超過70枚飛彈，外加出動100多架無人機，造成...

俄羅斯耶誕節空襲烏克蘭 拜登：令人髮指

俄羅斯於耶誕節攻擊烏克蘭電網，發射170個飛彈及無人機，造成一名能源公司員工死亡。美國總統拜登（Joe Biden）今天...

俄羅斯稱擊落烏克蘭無人機 殘骸引購物中心起火釀1死

俄羅斯自治共和國北奧賽提亞領導人表示，一架烏克蘭無人機被擊落後，其掉落殘骸導致當地首府佛拉迪卡夫卡茲市一間購物中心爆炸起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。