澤倫斯基批俄耶誕攻擊不人道 拜登籲國防部續援烏

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天批評俄羅斯在耶誕節這天攻擊烏東能源系統與城市的行為「不人道」。美國總統拜登除譴責俄國，也要求國防部繼續增加對烏供武。

路透社報導，俄烏戰爭打了近3年，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）所在州的州長表示，這波攻擊造成哈爾科夫至少6人受傷，第聶伯羅彼得羅夫斯克則有1人死亡。

在氣溫僅高於攝氏零度幾度的哈爾科夫，有50萬人沒有暖氣，首都基輔和其他地方則是無電可用。

澤倫斯基說：「今天，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）故意挑在耶誕節這天發動攻擊，還有什麼比這更不人道的呢？包括彈道飛彈在內的70多枚飛彈，以及100多架攻擊無人機。」

俄羅斯國防部在聲明中證實，對支持基輔「軍事工業複合設施」的重要能源設施進行「大規模攻擊」，「攻擊的目的已經達到，所有設施都遭受了打擊」。

烏克蘭軍方表示，其防空系統昨晚和今天上午擊落59枚俄羅斯飛彈和54架無人機。

拜登譴責俄羅斯在耶誕節攻擊烏克蘭部分城市與能源系統，並表示已經要求美國國防部繼續增加對烏克蘭供武。

拜登在聲明中表示：「這次令人髮指的攻擊，目的是不讓烏克蘭人民在冬季獲得暖氣和電力，並危及其電網的安全。」

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，華府允諾對烏克蘭提供的援助已達1750億美元，但不清楚美國總統當選人川普明年1月20日上任後，美國對烏軍援是否會持續以這種速度交付。川普已表示希望迅速終結俄烏戰爭。

川普的烏克蘭特使人選凱洛格（Keith Kellogg）也批評這場攻擊。凱洛格說：「耶誕節應該是一個和平的時候，但烏克蘭卻在耶誕節遭到殘酷攻擊。美國比以往更有決心，將為此區帶來和平。」

今年春天以來，俄羅斯加強對烏克蘭能源部門的攻擊力度，破壞烏克蘭近半發電能力，導致長時間停電。

在烏克蘭西方鄰國摩爾多瓦，親歐洲總統桑杜（Maia Sandu）說，在空襲期間，其中一枚俄羅斯飛彈飛越她國家的領空。

桑杜在社群媒體上寫道：「在各國慶祝耶誕節時，克里姆林宮選擇走上破壞的道路，對烏克蘭的能源基礎設施發動攻擊，並侵犯摩爾多瓦領空。」