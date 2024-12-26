俄耶誕狂炸烏克蘭！發射逾70枚飛彈、百架無人機 50萬人零度失供暖

俄羅斯25日耶誕節大規模襲擊烏克蘭能源設施和部分城市，發射包含彈道飛彈在內超過70枚飛彈，外加出動100多架無人機，造成包含首都基輔在內停電及東北部哈爾科夫暖氣中斷；烏克蘭西部鄰國摩爾多瓦更稱有一枚俄羅斯飛彈穿越其領空，北約成員國波蘭則緊急出動戰鬥機進行防禦。

俄羅斯在25日稍早一次對烏克蘭的協同攻擊中發射巡弋飛彈與彈道飛彈等超過70枚飛彈，還有出動100多架自殺無人機；儘管烏克蘭防空成功擊落至少50枚飛彈，及54架無人機，多個地區仍遭受重大損失，包含造成1人死亡、6人受傷。

路透報導，哈爾科夫有50萬人被迫在氣溫僅略高於攝氏零度的情況下喪失供暖，基輔和其他地方也發生停電。

太陽報則報導，首都基輔、哈爾科夫、第聶伯和波爾塔瓦等城市遇襲，導致停電和基礎設施毀壞，數百萬人在零下氣溫遭遇停電、沒有供暖和水源。

路透指出，俄羅斯國防部也已證實，針對支持基輔「軍事工業複合體」工作的關鍵能源設施進行「大規模打擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責普亭刻意選在耶誕節散播恐慌，「還有什麼比耶誕節期間的攻擊更不人道呢？」

美國總統拜登也譴責這次襲擊「令人髮指」，目的是「切斷烏克蘭人民在冬季獲得暖氣和電力，並危及其電網的安全」，他表示已要求國防部推動新一輪對烏克蘭的軍事援助。

路透指出，親歐盟的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu），俄羅斯空襲烏克蘭期間，一枚飛彈穿越其領空，他在社群的貼文表示：「當我們兩國在慶祝耶誕節，克里姆林宮選擇破壞這條路，對烏克蘭的能源基礎設施發動攻擊，並侵犯了摩爾多瓦的領空。」

新聞周刊也報導，波蘭武裝部隊作戰指揮部報告，戰機在耶誕節清晨緊急升空，地面防空系統則處於高度戒備，應對烏克蘭遭俄羅斯飛彈襲擊。