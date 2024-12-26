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俄羅斯耶誕節空襲烏克蘭 拜登：令人髮指

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

俄羅斯於耶誕節攻擊烏克蘭電網，發射170個飛彈及無人機，造成一名能源公司員工死亡。美國總統拜登（Joe Biden）今天痛批，俄國此舉「令人髮指」。

法新社報導，拜登發表聲明指出：「這場令人髮指的攻擊，旨在冬天期間切斷烏克蘭人取得熱能及電力的途徑，並且損害其電網安全。」

今天稍早時，烏克蘭曾指控，俄羅斯今早以巡弋飛彈和彈道飛彈對烏克蘭能源系統及東部城市發動大規模攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抨擊，俄國在耶誕節發動攻擊「沒人性」。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 烏克蘭

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