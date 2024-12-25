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俄羅斯稱擊落烏克蘭無人機 殘骸引購物中心起火釀1死

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯自治共和國北奧賽提亞領導人表示，一架烏克蘭無人機被擊落後，其掉落殘骸導致當地首府佛拉迪卡夫卡茲市一間購物中心爆炸起火，造成一人喪命。 路透社
俄羅斯自治共和國北奧賽提亞領導人表示，一架烏克蘭無人機被擊落後，其掉落殘骸導致當地首府佛拉迪卡夫卡茲市一間購物中心爆炸起火，造成一人喪命。 路透社

俄羅斯自治共和國北奧賽提亞領導人表示，一架烏克蘭無人機被擊落後，其掉落殘骸導致當地首府佛拉迪卡夫卡茲市一間購物中心爆炸起火，造成一人喪命。

北奧賽提亞（North Ossetia）領導人明亞伊洛（Sergei Menyailo）在其通訊軟體Telegram官方帳號上寫道，防空系統在莫斯科時間上午8時28分擊落一架烏克蘭無人機。

路透社無法查證明亞伊洛的說法，而烏克蘭當局沒有立即發表評論。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，防空系統擊中一架無人機，其殘骸導致佛拉迪卡夫卡茲市（Vladikavkaz）一間4層樓購物中心起火。

根據Telegram頻道，火勢是在購物中心今天開門營業前爆發，並造成一名清潔人員喪命。

俄羅斯國防部指出，俄方在過去24個小時內摧毀了119架烏克蘭無人機。

俄烏戰爭 俄羅斯 火災 烏克蘭

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