快訊

國1嚴重塞車！高雄路段公車與2車碰撞 有人從車內噴出1死2傷

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

亞塞拜然航空傳遇鳥擊…墜毀炸成火球28人倖存 乘客國籍流出

未能送達的生日祝福？北韓軍遺體發現手寫信 赴俄傷亡已逾3千

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓朝中社10月16日公布的照片中，據報北韓年輕人簽署加入或重返人民軍的請願書。路透
在這張北韓朝中社10月16日公布的照片中，據報北韓年輕人簽署加入或重返人民軍的請願書。路透

南韓中央日報25日報導，烏克蘭軍方展示了一封手寫信，據稱是在俄羅斯庫斯克州陣亡的北韓士兵遺體發現。

烏克蘭特種部隊透過臉書帳號，披露這名陣亡北韓軍身分及所寫信函內容，顯然向一名戰友傳達生日祝福訊息。根據轉述，該名北韓士兵用黑色原子筆在皺巴巴的紙條上寫道，「親愛的宋智明（譯音），我最親密的戰友，在這片俄羅斯土地上慶祝生日，遠離我們深愛的朝鮮和慈愛父母懷抱。我衷心祝願您身體健康，生日快樂」。

根據烏軍說法，該名士兵護照上的名字是鍾景洪（譯音），日期是12月9日。據信這封信要麼未能送達，要麼是一份草稿。烏克蘭軍方表示，「這是來自繳獲筆記本的一些譯解詞條，其他詞條的翻譯正在進行，將會披露更多內容」。

烏軍發布這項據稱朝軍手寫信函之際，俄羅斯正全力將烏軍從庫斯克州前線逐出。多個消息來源表示，大部分派到俄羅斯的北韓軍隊都派駐在該地區，人數估計約11000人。

烏克蘭總統澤倫斯基24日上社群媒體發文表示，當天會議也收到了烏軍總司令瑟爾斯基就前線與庫斯克行動區提交的報告，「存在北韓向俄羅斯派出額外兵力和軍事裝備的風險，我們將對此做出實際回應。現在，根據初步數據，在庫斯克地區死亡與受傷的北韓軍人數已超過3000人」。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

延伸閱讀

耶誕發動攻勢…俄飛彈無人機空襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

大陸新任駐烏大使遞交國書 澤倫斯基盼進一步發展與中國關係

有望跟澤倫斯基會談？普亭設下「1前提」 稱對談判抱開放態度

北韓士兵累計數百死傷！美官員：涵蓋各種軍階

相關新聞

耶誕發動攻勢…俄飛彈無人機空襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，瞄準多個城市發射飛彈和無人機，烏克蘭總統澤倫斯基則譴責俄軍在耶誕節發動攻擊「不人道」...

未能送達的生日祝福？北韓軍遺體發現手寫信 赴俄傷亡已逾3千

南韓中央日報25日報導，烏克蘭軍方展示了一封手寫信，據稱是在俄羅斯庫斯克州陣亡的北韓士兵遺體發現。

俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

路透24日報導，俄羅斯外交部表示，一艘名為「烏爾薩少校號」（Ursa Major）的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的...

斯洛伐克總理晤普亭談天然氣 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

俄喀山住宅區遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

法新社報導，俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊中部城市喀山（Kazan）一處豪華公寓住宅區。俄國總統普亭22日在電視轉播的政府會...

俄羅斯連續3天現縱火案 幕後元凶疑為烏克蘭詐騙者

俄羅斯媒體報導，過去3天裡，該國發生一連串針對銀行、購物中心、郵局和政府機關等目標的縱火未遂案件。一家受到攻擊的銀行表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。