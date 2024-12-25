未能送達的生日祝福？北韓軍遺體發現手寫信 赴俄傷亡已逾3千

南韓中央日報25日報導，烏克蘭軍方展示了一封手寫信，據稱是在俄羅斯庫斯克州陣亡的北韓士兵遺體發現。

烏克蘭特種部隊透過臉書帳號，披露這名陣亡北韓軍身分及所寫信函內容，顯然向一名戰友傳達生日祝福訊息。根據轉述，該名北韓士兵用黑色原子筆在皺巴巴的紙條上寫道，「親愛的宋智明（譯音），我最親密的戰友，在這片俄羅斯土地上慶祝生日，遠離我們深愛的朝鮮和慈愛父母懷抱。我衷心祝願您身體健康，生日快樂」。

根據烏軍說法，該名士兵護照上的名字是鍾景洪（譯音），日期是12月9日。據信這封信要麼未能送達，要麼是一份草稿。烏克蘭軍方表示，「這是來自繳獲筆記本的一些譯解詞條，其他詞條的翻譯正在進行，將會披露更多內容」。

烏軍發布這項據稱朝軍手寫信函之際，俄羅斯正全力將烏軍從庫斯克州前線逐出。多個消息來源表示，大部分派到俄羅斯的北韓軍隊都派駐在該地區，人數估計約11000人。

烏克蘭總統澤倫斯基24日上社群媒體發文表示，當天會議也收到了烏軍總司令瑟爾斯基就前線與庫斯克行動區提交的報告，「存在北韓向俄羅斯派出額外兵力和軍事裝備的風險，我們將對此做出實際回應。現在，根據初步數據，在庫斯克地區死亡與受傷的北韓軍人數已超過3000人」。