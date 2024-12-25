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耶誕發動攻勢…俄飛彈無人機空襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州的消防員25日在俄羅斯飛彈襲擊現場作業。路透
烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州的消防員25日在俄羅斯飛彈襲擊現場作業。路透

俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，瞄準多個城市發射飛彈和無人機，烏克蘭總統澤倫斯基則譴責俄軍在耶誕節發動攻擊「不人道」。

基輔獨立報報導，根據地方當局的說法，東北部哈爾科夫是受到打擊最大的城市之一，遭彈道飛彈等「大規模火箭攻擊」，至少6人受傷。

此外，聶伯城、克列緬丘格（Kremenchuk）、克利福洛（Kryvyi Rih）和西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）也都報告了發生爆炸，多個城市緊急停電。

烏克蘭能源部長哈盧申科指出，「敵人正再次大規模瞄準能源設施」。烏克蘭最大民營能源公司DTEK通報俄羅斯攻擊該公司的火力電廠，「設備嚴重受損」，但沒有披露設施位置。

烏克蘭空軍的通報，俄軍Tu-95戰略轟炸機在夜間起飛，從黑海發射了多枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，並警告哈爾科夫市受到彈道飛彈威脅，該市隨後通報一系列爆炸。

哈爾科夫州長尼胡波夫表示，至少7枚飛彈攻擊哈爾科夫市，引發火災並損壞民用基礎設施，三人受傷，已送醫治療。急救人員繼續在現場作業，傷亡和損失的相關資訊仍在調查中。

俄羅斯與烏克蘭的官定耶誕節日期自2023年起首度不同，烏克蘭明令改在12月25日慶祝耶誕節，而非傳統上與俄羅斯同步的東正教耶誕節1月7日。

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基回應俄羅斯的耶誕節襲擊時表示，「俄羅斯每次大規模打擊都需要時間做準備，從來不是偶發性決定。這是故意的選擇，不僅目標，還有時間和日期」。

澤倫斯基表示，「今天，普亭蓄意選擇耶誕節發動攻擊，還有什麼比這更不人道？70多枚飛彈，包括彈道飛彈，以及100多架攻擊無人機，目標是我們的能源部門，他們繼續為烏克蘭停電而戰。

澤倫斯基宣稱，初步數據顯示烏軍成功擊落了超過50枚飛彈與大部分無人機，「令人遺憾的是，還是有命中。到目前為止，多個州停電，工作人員正在努力儘快恢復供電」。

澤倫斯基最後表示，「俄羅斯的邪惡將不會打碎烏克蘭，也將不會扭曲耶誕節」。

俄烏戰爭 俄羅斯 彈道飛彈 澤倫斯基 烏克蘭 空襲 耶誕節

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