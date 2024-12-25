俄羅斯發射巡弋與彈道飛彈 猛轟烏東城市與能源系統
烏克蘭能源部長與地方官員表示，俄羅斯今天早上以巡弋飛彈和彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。
路透社報導，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，俄羅斯今天早上以飛彈攻擊哈爾科夫市，造成至少3人受傷。
烏克蘭空軍表示，哈爾科夫遭彈道飛彈攻擊；哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）在通訊軟體Telegram上指出，「非住宅民用基礎設施遭到破壞」。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（SerhiyLysak）在Telegram上表示：「自今天早上起，俄羅斯軍隊一直在大肆攻擊第聶伯羅（Dnipro）地區，試圖摧毀第聶伯羅地區的電力系統。」
烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在臉書（Facebook）上說，俄羅斯「猛烈攻擊能源部」，輸電系統營運商已對電力供應實施限制，把衝擊降到最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言