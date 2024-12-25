快訊

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

俄羅斯發射巡弋與彈道飛彈 猛轟烏東城市與能源系統

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
俄羅斯以巡弋飛彈和彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。 路透社
俄羅斯以巡弋飛彈和彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。 路透社

烏克蘭能源部長與地方官員表示，俄羅斯今天早上以巡弋飛彈彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。

路透社報導，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，俄羅斯今天早上以飛彈攻擊哈爾科夫市，造成至少3人受傷。

烏克蘭空軍表示，哈爾科夫遭彈道飛彈攻擊；哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）在通訊軟體Telegram上指出，「非住宅民用基礎設施遭到破壞」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（SerhiyLysak）在Telegram上表示：「自今天早上起，俄羅斯軍隊一直在大肆攻擊第聶伯羅（Dnipro）地區，試圖摧毀第聶伯羅地區的電力系統。」

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在臉書（Facebook）上說，俄羅斯「猛烈攻擊能源部」，輸電系統營運商已對電力供應實施限制，把衝擊降到最低。

俄烏戰爭 俄羅斯 巡弋飛彈 彈道飛彈 烏克蘭

延伸閱讀

捷克政界批斯洛伐克總理會談普亭 憂影響歐洲安全

烏克蘭：俄羅斯派60架無人機發動夜襲 部分遭擊落

俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

「小長毛象」冰封5萬年！俄羅斯發現迄今保存最完整遺體

相關新聞

俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

路透24日報導，俄羅斯外交部表示，一艘名為「烏爾薩少校號」（Ursa Major）的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的...

斯洛伐克總理晤普亭談天然氣 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

俄喀山住宅區遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

法新社報導，俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊中部城市喀山（Kazan）一處豪華公寓住宅區。俄國總統普亭22日在電視轉播的政府會...

俄羅斯連續3天現縱火案 幕後元凶疑為烏克蘭詐騙者

俄羅斯媒體報導，過去3天裡，該國發生一連串針對銀行、購物中心、郵局和政府機關等目標的縱火未遂案件。一家受到攻擊的銀行表示...

烏軍無人機襲俄羅斯喀山高樓 普亭矢言「數倍奉還」：他們將面臨好幾倍的毀滅

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天矢言要帶給烏克蘭更多「破壞」，以報復烏軍昨天對俄國中部城市喀山（Kaz...

烏克蘭重量級拳王衛冕成功 澤倫斯基發文讚烏希克：我們不會放棄屬於我們的東西

烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（Oleksandr Usyk）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。