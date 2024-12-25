俄羅斯發射巡弋與彈道飛彈 猛轟烏東城市與能源系統

烏克蘭能源部長與地方官員表示，俄羅斯今天早上以巡弋飛彈和彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。

路透社報導，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）的市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，俄羅斯今天早上以飛彈攻擊哈爾科夫市，造成至少3人受傷。

烏克蘭空軍表示，哈爾科夫遭彈道飛彈攻擊；哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）在通訊軟體Telegram上指出，「非住宅民用基礎設施遭到破壞」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（SerhiyLysak）在Telegram上表示：「自今天早上起，俄羅斯軍隊一直在大肆攻擊第聶伯羅（Dnipro）地區，試圖摧毀第聶伯羅地區的電力系統。」

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在臉書（Facebook）上說，俄羅斯「猛烈攻擊能源部」，輸電系統營運商已對電力供應實施限制，把衝擊降到最低。