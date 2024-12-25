俄烏激戰庫斯克 烏克蘭：北韓參戰迄未造成重大影響

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

烏克蘭一名軍情官員今天告訴法新社，被派至俄羅斯庫斯克州（Kursk）支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，他們參戰迄今尚未對戰局造成重大影響。

基輔當局指出，北韓目前「約有500名軍官和3位將軍」在內共1萬2000名軍人，投入庫斯克州戰事。烏軍自8月來已占領庫斯克州局部地區。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人葉林（Yevgen Yerin）告訴法新社：「北韓軍人參戰並未對局勢造成重大影響。」

葉林指出，北韓軍隊幾乎沒有參與現代戰爭的經驗，這一點在使用無人機方面表露無遺，他們採用的戰術是「早期的，坦白說，這些與第二次世界大戰時期的關聯性較高」。

葉林補充說，「但他們（北韓軍隊）也持續在學習，我們不能輕敵。我們可以看見他們在軍事行動中已考慮到一些事」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中傷亡。

此外，南韓合同參謀本部23日說，被派至俄羅斯支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，傷亡人數估計約1100人，並表示平壤似乎準備部署更多軍隊和自殺式無人機等軍事裝備抗烏。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北韓士兵累計數百死傷！美官員：涵蓋各種軍階

影／北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

美烏首證實至少30北韓兵陣亡！白宮加碼曝：從第二道防線撤離

影／雪地北韓兵屍體震撼曝光！俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

相關新聞

俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

路透24日報導，俄羅斯外交部表示，一艘名為「烏爾薩少校號」（Ursa Major）的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的...

斯洛伐克總理晤普亭談天然氣 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

俄喀山住宅區遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

法新社報導，俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊中部城市喀山（Kazan）一處豪華公寓住宅區。俄國總統普亭22日在電視轉播的政府會...

俄羅斯連續3天現縱火案 幕後元凶疑為烏克蘭詐騙者

俄羅斯媒體報導，過去3天裡，該國發生一連串針對銀行、購物中心、郵局和政府機關等目標的縱火未遂案件。一家受到攻擊的銀行表示...

烏軍無人機襲俄羅斯喀山高樓 普亭矢言「數倍奉還」：他們將面臨好幾倍的毀滅

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天矢言要帶給烏克蘭更多「破壞」，以報復烏軍昨天對俄國中部城市喀山（Kaz...

烏克蘭重量級拳王衛冕成功 澤倫斯基發文讚烏希克：我們不會放棄屬於我們的東西

烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（Oleksandr Usyk）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。