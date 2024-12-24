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俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯外交部稱引擎室爆炸後沉沒於地中海的貨船「烏爾薩少校號」，這張截圖取自23日在社群媒體發布的影片。路透
俄羅斯外交部稱引擎室爆炸後沉沒於地中海的貨船「烏爾薩少校號」，這張截圖取自23日在社群媒體發布的影片。路透

路透24日報導，俄羅斯外交部表示，一艘名為「烏爾薩少校號」（Ursa Major）的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的地中海航行時，因引擎室發生爆炸沉沒，16名船員有14人獲救，2人失蹤。

「烏爾薩少校號」建於2009年，由Oboronlogisticika公司控制，該公司則是俄羅斯國防部軍工業務的一部分，此前曾表示「烏爾薩少校號」一直裝載著預定安裝在海參崴的專門港口起重機，以及新破冰船的零件，正在前海參崴的途中，2台巨型港口起重機綁在船上，據報原定於1月22日抵達目的地。

俄羅斯外交部危機中心發出的聲明表示，「烏爾薩少校號」有16名船員，其中14人已經獲救，據報已由救援部門送往西班牙港口卡塔赫納（Cartagena），但沒有說明爆炸原因。俄羅斯駐西班牙使館稱正在調查沉沒的情況，並且跟西班牙當局保持聯繫。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，「烏爾薩少校號」之前名叫「斯巴達3號」（Sparta III）。一艘路過船舶23日拍攝，並由俄媒Life.ru於24日發布的未經核實影像顯示，該船嚴重傾斜，船首在水中的位置比平常低得多，也可以看到2台巨型起重機綁在甲板上

基輔獨立報報導，烏克蘭國防部情報總局（HUR）23日宣稱，「俄羅斯派去從敘利亞運輸武器與設備的貨船『斯巴達號』移動時拋錨，主引擎的一條燃料管故障，俄羅斯船員正在試圖修復該問題」，並指該船舶正在葡萄牙附近的公海漂流。

基輔獨立報無法核實該說法，但HUR貼文附上的照片顯示了「烏爾薩少校號」仍名為「斯巴達3號」時的舊照，而另一艘名為「斯巴達號」的俄羅斯船舶目前也正在「烏爾薩少校號」附近的地中海作業。獨立俄媒Meduza指出，這兩艘船可能是從敘利亞撤出軍事裝備的俄羅斯船隊一員，但尚未得到證實。

根據報導，LSEG將一家名為SK-Yug的實體列為Oboronlogisticika的一部分，也是「烏爾薩少校號」的直接所有人和營運商，2家實體與「烏爾薩少校號」都因與俄羅斯軍方有關，於2022年受到美國制裁。Oboronlogisticika和SK-Yug拒絕就沉沒事件發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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