快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

烏軍持武器演奏耶誕名曲鐘聲頌歌 激勵抗俄士氣

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

每於耶誕節傳唱的「鐘聲頌歌」源於烏克蘭東部城市波克羅夫斯克，因俄軍入侵當地情勢岌岌可危，戍守這座城鎮的烏軍官兵拿槍械等當樂器演奏這首世界名曲，激勵抗俄士氣與意志。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，波克羅夫斯克市（Pokrovsk）是烏軍後勤樞紐，更是俄羅斯亟欲奪取的下個目標，目前步步進逼的俄軍距離該市中心不到3公里。

俄軍不僅正摧毀這座城市的建築物與民眾家園，烏克蘭更指控，俄羅斯還意圖抹滅烏克蘭的文化認同，包括與鐘聲頌歌（Carol of the Bells）有關的一切都不放過。

波克羅夫斯克市已做最壞的打算，像是烏克蘭著名作曲家、也就是鐘聲頌歌創作者萊昂托維奇（Mykola Leontovych）的雕像已被拆除，以他為名的音樂學校如今以木板封閉、人去樓空。

這首名曲在烏克蘭稱之為Shchedryk，美國作曲家威爾豪斯基（Peter Wilhousky）替這曲子填寫英文歌詞後，鐘聲頌歌成為世界上大多數人知曉的曲名，好萊塢電影「小鬼當家」（Home Alone）的配樂也曾使用鐘聲頌歌，使其聲名大噪。

不過對於烏克蘭軍樂隊而言，Shchedryk已成為一首鼓舞抵抗意志的歌曲，他們甚至運用槍械等作為即興演奏的樂器，演奏鐘聲頌歌。

軍樂隊隊長暨指揮札多羅日尼（Bohdan Zadorozhnyy）上校說，鐘聲頌歌提振士兵們的士氣，「那些節拍與節奏激勵前線官兵，並鼓舞他們奮戰」。

現年22歲的羅曼（Roman）把米倒入火箭發射器的外殼裡，配合音樂的節奏賣力搖晃，並說Shchedryk「是我們國家的驕傲，它是自由、是我們國家的靈魂，我聽這首歌曲全身起雞皮疙瘩」。

波克羅夫斯克歷史博物館（Pokrovsk Historical Museum）館長羅日科娃（Angelina Rozhkova）說，波克羅夫斯克市民了然於心，他們可能永遠回不去了，「但我們的心與靈魂不接受」，因此大家正竭盡所能保護過去，新的座右銘就是「保存與挽救，等同勝利」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 耶誕節

延伸閱讀

影／台東首辦「耶誕燈車遊街 」報平安 小朋友嗨：耶誕快樂

中一中、中二中高鐵捷運快閃 用才藝傳遞耶誕情

馬來西亞提醒穆斯林 勿穿耶誕服裝、唱耶誕歌曲

影／耶誕節將至 屏東海生館海中耶誕花圈魚兒搶食

相關新聞

俄羅斯貨船爆炸沉沒地中海 烏克蘭稱：赴敘利亞運武器

路透24日報導，俄羅斯外交部表示，一艘名為「烏爾薩少校號」（Ursa Major）的俄羅斯貨船於西班牙和阿爾及利亞之間的...

斯洛伐克總理晤普亭談天然氣 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

俄喀山住宅區遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

法新社報導，俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊中部城市喀山（Kazan）一處豪華公寓住宅區。俄國總統普亭22日在電視轉播的政府會...

俄羅斯連續3天現縱火案 幕後元凶疑為烏克蘭詐騙者

俄羅斯媒體報導，過去3天裡，該國發生一連串針對銀行、購物中心、郵局和政府機關等目標的縱火未遂案件。一家受到攻擊的銀行表示...

烏軍無人機襲俄羅斯喀山高樓 普亭矢言「數倍奉還」：他們將面臨好幾倍的毀滅

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天矢言要帶給烏克蘭更多「破壞」，以報復烏軍昨天對俄國中部城市喀山（Kaz...

烏克蘭重量級拳王衛冕成功 澤倫斯基發文讚烏希克：我們不會放棄屬於我們的東西

烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（Oleksandr Usyk）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。