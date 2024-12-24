斯洛伐克總理晤普亭談天然氣 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

為了確保繼續獲得廉價俄羅斯化石燃料，費科22日赴俄羅斯，在克里姆林宮會晤普亭，討論俄國天然氣輸送問題，同時談到俄烏戰爭。極度仰賴俄氣的斯洛伐克對供應前景感到擔憂，因為一項允許俄氣經由烏克蘭進口的重要協議將於年底到期，而烏克蘭明確表示不會續約。費科會後表示，普亭「證實俄羅斯願意繼續供應天然氣給斯洛伐克」，儘管最終將取決於基輔的決定。

Politico報導，澤倫斯基23日寫道，費科「主要目標是要與俄羅斯達成交易，這對他有利。這確實是一個重大安全問題，對斯洛伐克和整個歐洲皆然。為什麼這位領導人如此依賴莫斯科？付給他的報酬是什麼，而他用什麼支付？」

澤倫斯基認為，「莫斯科提供費科重大折扣，但斯洛伐克為此付出代價。這種折扣並非免費，向俄羅斯付款是通過主權或黑暗陰謀進行」。

澤倫斯基還表示，這筆資金細節是在19日的歐盟理事會期間揭露，「領袖們觀察到，費科不想參與歐洲共同致力於能源獨立或尋求俄羅斯天然氣的替代品，而是想協助俄羅斯，將美國天然氣和其他合作夥伴的能源資源推離歐洲，這表明他希望幫助普亭賺錢，資助戰爭與削弱歐洲」。

澤倫斯基在聲明中指出，「有必要指出，費科和普亭在莫斯科會面後沒有發表聯合聲明或回應媒體提問」，並指責2人沒有披露會晤期間討論何事，原因是「他們害怕公眾的反應」。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，只有另外兩位歐盟成員國領導人拜訪過普亭，分別是奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）和匈牙利總理奧班，但都受到廣泛譴責。歐盟執委會發言人拒絕就費科的莫斯科之行發表評論，但稱歐盟「已準備」應對俄氣預期明年1月1日停止經由烏克蘭輸送，並稱影響有限。

數百名斯洛伐克民眾23日在首都布拉提斯拉瓦的政府辦公室前抗議費科訪俄，最大在野黨領袖西梅茨卡（Michal Šimečka）向外媒批評此行「損害斯洛伐克利益，背叛我們的夥伴」，其他歐洲國家領導人也批評費科赴俄會晤普亭，稱之為「背叛」。

立陶宛總統瑙塞達寫道，「你的愛有多廉價？有些人帶著愛來到俄羅斯，對於會見戰犯感到開心。這不是立陶宛的方式，我們選擇能源獨立和實際市價，沒有附加政治條件！」