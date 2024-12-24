俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

烏克蘭部隊今年8月揮軍進入俄羅斯庫斯克州並攻占部分領土迄今，烏國總統澤倫斯基今天表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中傷亡。

法新社報導，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續將近3年，平壤當局近來已派遣數以千計的官兵增援俄羅斯軍隊，其中包含在庫斯克州（Kursk）的戰鬥。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體X平台發文寫道：「根據初步數據，在庫斯克州傷亡的北韓軍人已經超過3000人。」

韓國當局今天稍早則指出，從12月投入戰鬥以來，已有大約1100名北韓軍人在俄烏戰事中死亡或受傷。

澤倫斯基提到，他已經收到烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）對於庫斯克地區情勢的匯報，並警告「北韓向俄羅斯軍隊增援更多部隊和軍事裝備的風險」。

他強調，全世界需要明白「莫斯科與平壤之間日益加強合作」，會造成「朝鮮半島周邊及鄰近地區或水域不穩定的風險」有相對應攀升。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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