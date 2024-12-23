俄軍宣稱又攻占烏東村莊 烏克蘭聲稱擊落47架無人機

俄羅斯國防部今天說，俄軍已經攻占烏克蘭東部斯托羅熱維村（Storozheve）。這座村莊位於俄軍顯然正試圖包圍的大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）附近。

法新社報導，俄羅斯國防部在聲明中說，「由於部隊採取果斷行動…斯托羅熱維村已經解放」。

烏克蘭空軍今天說，在全國各地擊落47架俄羅斯發射的無人機，另有25架未能到達目標。

路透社報導，烏克蘭空軍在通訊應用程式Telegram發布的聲明表示，烏軍擊退針對烏克蘭9個州的襲擊，其中包括首都基輔所在的基輔州。

根據土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，在伊斯坦堡東北部的土耳其黑海沿岸發現一枚失控漂浮的水雷，土耳其表示這枚水雷將於今天銷毀。

法新社報導，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，交戰雙方都部署水雷來保護海岸線，但這些水雷經常因暴風雨離開原來部署的位置。