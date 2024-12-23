南韓軍方：北韓部隊赴俄烏戰場 估約1100人傷亡

南韓合同參謀本部今天表示，被派至俄羅斯支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，傷亡人數估計約1100人，並表示平壤似乎準備部署更多軍隊和自殺式無人機等軍事裝備抗烏。

法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs ofStaff）發表聲明說：「根據我們估算，近來與烏克蘭軍隊交戰的北韓部隊，已有約1100人傷亡。」

南韓國情院上週向國會報告，根據掌握情報，12月起被派至俄國支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，至少已有100人死亡、1000多人受傷。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部還說，北韓似乎準備在俄羅斯部署更多軍隊和軍事裝備，以便支持莫斯科在戰爭中對抗烏克蘭，其中可能包含自殺式無人機。

參謀本部說道：「綜合多項情報的全面評估顯示，北韓正準備輪替或增加在俄軍隊的部署，而且目前正在供應240毫米火箭發射器和170毫米自走砲。」

參謀本部強調：「還有一些跡象顯示北韓正著手製造和供應自殺式無人機，這些無人機在北韓領導人金正恩上月實地視察時首次亮相。」

參謀本部將此舉視為平壤努力取得實戰經驗和常規武器系統現代化的一環。