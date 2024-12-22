俄喀山遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

法新社報導，俄羅斯指控烏克蘭無人機襲擊中部城市喀山（Kazan）一處豪華公寓住宅區。俄國總統普亭22日在電視轉播的政府會議誓言，將「數倍奉還」。

俄國社群媒體網絡流傳的影片顯示，無人機撞擊一棟玻璃外牆高樓並引燃火球，但目前尚未傳出相關傷亡通報。

普亭22日在電視轉播的政府會議表示：「無論誰多努力嘗試破壞，他們自身都將面臨其破壞行為數倍的毀滅，也會為自己企圖對我國做的事感到後悔。」

俄烏戰爭持續近三年，喀山遇襲事件是這期間不斷升高的空襲事件中的最新一起。

不過，烏克蘭尚未對這起襲擊事件發表評論。