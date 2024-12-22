俄羅斯連續3天現縱火案 幕後元凶疑為烏克蘭詐騙者

俄羅斯媒體報導，過去3天裡，該國發生一連串針對銀行、購物中心、郵局和政府機關等目標的縱火未遂案件。一家受到攻擊的銀行表示，這些嫌犯是遭烏克蘭詐騙者拐騙而犯案。

根據國營媒體塔斯社（TASS）和聖彼得堡獨立媒體Fontanka，自20日以來，當局已記錄約20起個人試圖引爆小型爆炸裝置或向建築物內部發射煙火爆竹的案件，其中多數案件都集中在聖彼得堡、莫斯科和周邊郊區。

塔斯社引述1名匿名執法消息人士說法報導，這些未遂案件背後，是由從事網路詐騙者負責招募攻擊者，並謊稱事後可獲金錢報酬。

法新社報導，社群媒體上流傳、部分案發地點的監視器拍攝的影片顯示，攻擊者並以手機拍下試圖引發火災的過程。

其中1起縱火事件發生後的影像顯示，1部提款機被毀，附近的窗戶也被炸碎。另1張照片則顯示1輛警車遭燒毀。

這波攻擊事件的目標包括國營銀行提款機、購物中心、郵局、徵兵辦公室、警用車輛，以及政府辦公大樓。

俄新社（RIA）引述俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）發布的新聞資料報導，上週該銀行旗下金融機構遭到縱火未遂的攻擊事件增加了30%。

根據塔斯社，攻擊未遂後遭拘留的多數嫌犯都仰賴退休金生活。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行表示，這些嫌犯是遭烏克蘭詐騙者拐騙而犯案。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）先前曾警告國民，烏克蘭詐騙者會冒充維安機構人員，打電話給年長俄國公民，要求對方進行縱火攻擊以換取金錢報酬或解鎖其銀行帳號。

基輔尚未針對這波未遂攻擊事件發表評論，也沒有回應這些攻擊是否由烏克蘭所策劃。