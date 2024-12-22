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夜間多處遭空襲 俄羅斯國防部：共擊落42架烏克蘭無人機

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍防空系統在國內數個地區擊落夜間來襲的42架烏克蘭無人機；有地方首長表示，其中一次攻擊導致能源設施起火燃燒，但火勢已被迅速撲滅。 示意圖／ingimage
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍防空系統在國內數個地區擊落夜間來襲的42架烏克蘭無人機；有地方首長表示，其中一次攻擊導致能源設施起火燃燒，但火勢已被迅速撲滅。 示意圖／ingimage

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍防空系統在國內數個地區擊落夜間來襲的42架烏克蘭無人機；有地方首長表示，其中一次攻擊導致能源設施起火燃燒，但火勢已被迅速撲滅。

路透社報導，俄羅斯國防部於社群軟體Telegram發文說，奧勒爾州（Oryol）上空有20架無人機被擊落，羅斯托夫州（Rostov）和布揚斯克州（Bryansk）各有8架遭摧毀，庫斯克州（Kursk）與克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）分別攔截5架及1架。

奧勒爾州州長克利奇科夫（Andrei Klychkov）指出，無人機攻擊導致當地一處村莊的一座燃料基礎設施起火燃燒。

他還提到，相關部門迅速控制並完全撲滅火勢，沒有造成人員傷亡或重大損失。這是奧勒爾州連續第2週有燃料基礎設施遇襲。

羅斯托夫州和布揚斯克州的州長都表示，最新一波無人機攻擊並未造成傷亡或損失；路透社則無法獨自查核前述這些俄方的說法。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機

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