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影／烏克蘭無人機「911恐攻式」襲擊俄國喀山！撞大樓爆火球畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭21日對俄羅斯自治共和國韃靼斯坦首府喀山發動無人機攻擊，無人機筆直衝撞一處37層的住宅大樓，引爆巨大火球，留下大片燒焦。路透
烏克蘭21日對俄羅斯自治共和國韃靼斯坦首府喀山發動無人機攻擊，無人機筆直衝撞一處37層的住宅大樓，引爆巨大火球，留下大片燒焦。路透

烏克蘭21日上午發動三波無人機行動，攻擊俄羅斯自治共和國鎮韃靼斯坦的首府喀山，毀損高級住宅大樓與工業設施，一度造成當地附近機場關閉，慶幸並未造成人員傷亡。其中2架無人機筆直撞進38層樓住宅大樓，引爆巨大火球的的駭人畫面隨之曝光。

路透引述俄羅斯國家通訊社報導，無人機襲擊莫斯科以東約800公里處的喀山。

自由歐洲電台（RFE/RL）引述韃靼斯坦領導人明尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）聲明，期間三波行動共8架無人機，其中6架撞進不同的住宅高樓，另有1架摧毀工業設施，還有1架被攔截。

俄羅斯國防部稱，這些無人機來自烏克蘭。西方專家表示，這些無人機似乎是烏克蘭的Lyitiy型號，一種輕型、類似飛機的無人機。烏克蘭當局尚未對這次襲擊發表評論。

俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）透過Telegram表示，喀山東北部伊熱夫斯克（Izhevsk）和以南的薩拉托夫（Saratov）共2座機場也暫時關閉；目前已經重新運作。

美國太陽報報導，社群流出無人機撞進高約122公尺、37層樓的住宅Azure Skies，瞬間引發劇烈爆炸，閃現巨大火團，留下一個焦黑大洞。這種場景讓人聯想到2001年發生在美國紐約市的的911恐攻，兩架被劫持飛機撞上曼哈坦的世貿雙子星大樓。

另一座位於喀山市中心的23層住宅大樓「Manhattan」也遭到攻擊，引發大規模爆炸和火災。

太陽報指出，韃靼斯坦首府喀山在製造俄羅斯軍用無人機方面領先，擁有130萬人口，被譽為俄羅斯的「第三首都」（third capital），僅次於莫斯科和聖彼得堡。

烏克蘭21日對俄羅斯自治共和國韃靼斯坦首府喀山發動無人機攻擊，無人機筆直衝撞一處37層的住宅大樓，引爆巨大火球，留下大片燒焦。圖／截自@Tim_jbo在X的影音
烏克蘭21日對俄羅斯自治共和國韃靼斯坦首府喀山發動無人機攻擊，無人機筆直衝撞一處37層的住宅大樓，引爆巨大火球，留下大片燒焦。圖／截自@Tim_jbo在X的影音

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機 爆炸

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