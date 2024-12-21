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傳川普希望北約國防開支增至GDP的5%！不會撤銷對烏援助

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國準總統川普。法新社
美國準總統川普。法新社

金融時報報導，美國準總統川普的施政團隊向歐洲官員表示，川普將要求北約成員國的防衛開支增加到國內生產毛額（GDP）的5%，且美國計畫繼續向烏克蘭提供軍事援助。

報導引述知情人士說法，川普最親密的外交政策助理本月在與歐洲高階官員討論時傳達川普的想法。這顯示川普正確立對歐洲及俄羅斯入侵烏克蘭的政策立場。

川普將援助烏克蘭的表態可能讓歐洲各國政府感到欣慰，但其提高國防支出的想法可能不受歡迎。

另外3名了解與西方官員討論情況的人士透露，川普現在打算在就職後維持美國對基輔的軍事供應。

北約的共識是，所有成員國的年度防衛支出不應低於GDP的2%，目前32個成員國中只有23國達到這個目標。

根據白宮管理與預算辦公室預測，2024年美國國防支出將占GDP的3.1%左右。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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