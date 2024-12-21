俄烏和談前提 澤倫斯基：須美歐作保

烏克蘭總統澤倫斯基十九日出席歐盟理事會（或稱歐盟高峰會），對烏俄和談的前提，他說烏克蘭當然想要和平，但需獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平。

澤倫斯基重申獲得安全保證的重要性。但對安全保證的具體內容，他只說現在不能公開談，以免遭俄羅斯利用，還需待美國、歐盟及英國等挺烏國家達成一致立場。他舉例說，「若我們談到部署一支（西方世界）特遣隊」，那就必須列出有多少兵力等細節。

澤倫斯基在與歐盟領袖會談後直言，歐洲的保證對烏克蘭還不夠；歐洲很難在缺乏美國參與下獨力支持烏克蘭，「我想唯有美歐聯手，才能真的阻止（俄國總統）普亭並拯救烏克蘭」。

須由廿七個成員國一致決的歐盟理事會結論文件並未點名中國大陸，只點名北韓及伊朗並概略寫道「呼籲所有國家立刻停止對俄國侵烏提供直接或間接協助」。

香港南華早報報導，捷克、立陶宛和拉脫維亞等國主張對中國措詞更強硬而且直接，但德國、西班牙及斯洛伐克等國持保留態度，不想將中國與北韓和伊朗相提並論。

歐盟理事會新任主席柯斯塔十九日強調，除非基輔同意或獲得其歐洲友邦的支持，否則不能對烏克蘭的前途做出任何決定。美聯社報導說，這番話是衝川普而來。

另外，俄國外長拉夫羅夫十八日罕見與瑞士外長凱西斯通話，就俄烏戰爭交換意見。瑞士六月在澤倫斯基請求下主辦烏克蘭和平高峰會，但俄方並未受邀。澤倫斯基指稱，他希望安排一場有俄方人員出席的後續會議。