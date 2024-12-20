普亭年終盤點／1場4個半小時的個人秀 克宮聚焦6大話題

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四（12月19日）表示，他「願意在烏克蘭戰爭問題上作出妥協」，但同時指責基輔方面不願妥協，或者至少到目前為止沒有表現出妥協的意願。

俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭已持續將近三年，這場所謂的「特別軍事行動」再次成為普亭12月舉行年度新聞發布會的核心話題。這場在克裡姆林宮舉行的記者會被稱為「普亭的年度盤點」，持續四個半小時，現場直播。

除了戰爭，這位俄羅斯領導人也回答了其他70多個問題，包括俄羅斯經濟現狀、川普重返白宮、日前一名將軍在莫斯科遇刺身亡、阿塞德政權被推翻等一系列話題。

烏克蘭戰爭：決定應更早做出

普亭表示，莫斯科願意為與烏克蘭實現持久和平作出妥協，但不會接受「臨時停火」，因為那只會讓基輔有機會補充日益減少的武器和彈藥儲備。他說，烏克蘭方面也必須作出妥協：「我們的軍隊正在推進，敵人無法守住陣地。烏克蘭正在耗盡其軍事裝備。如果我們停下來，敵人將重新補給裝備。」

普亭說，「我們不設同烏克蘭談判的條件」。但《明鏡在線》指出，今年夏季克宮強調，烏克蘭必須從4個被俄羅斯兼並的州撤走；此外，烏克蘭必須放棄加入北約。

在烏克蘭東部頓涅茨克地區，俄軍正在緩慢而穩步地推進，對博克羅夫斯克、恰西夫亞爾、克雷明納和庫皮揚斯克等戰略重鎮展開圍攻，但在這一過程中，俄軍也損失慘重，付出巨大代價。

普亭認為，「我們正在逐步接近『特別軍事行動』設定的主要目標，」但談及烏克蘭軍隊仍佔領著俄羅斯邊境領土庫爾斯克時，他說，「他們肯定會被趕出去，一切都會實現」，但普亭未給出具體時間表。今年8月烏克蘭軍隊攻入庫爾斯克地區，但不久後，進攻受阻，目前大部分土地被俄軍重新奪回。

普亭間接承認，2022年2月發起的「特別軍事行動」並未按計劃進行，俄羅斯當時准備不足：「2022年的行動在毫無准備的情況下開始，」他說，「如果我們早知道將要發生什麼，就會進行更有系統的准備。」

一名女記者問道，「如果回顧以往，您還會做出2022年2月那樣的決定嗎？」普亭答道，「我想，這個決定應該更早做出。」他再次闡述進攻烏克蘭是他被迫做出的行動。

關於川普：4年沒和他交談

普亭表示，他願意與美國當選總統川普會面，但並不一定認為這種情況會發生。

「我不知道什麼時候會見到他。他也沒有提到過這件事。我已經有四年多沒有和他交談了。當然，我隨時都准備好了，」普亭說道。

他補充道，「如果我們和當選總統川普舉行會談，我相信我們會有很多話題可以討論」，並重申俄羅斯願意進行「談判和妥協」。

據《華盛頓郵報》早先的報道，川普11月初成功當選美國總統後曾同普亭通過電話。

榛果樹飛彈沒有被擊落的可能性

普亭自詡道，西方的防空系統無法攔截俄羅斯的新型中程高超音速「榛果樹」（Oreshnik）飛彈。這種導彈可以攜帶核彈頭，今年11月向烏克蘭第聶伯羅市發射了這一導彈，但造成的破壞很有限。

「這種導彈沒有被擊落的可能性，」普亭聲稱，這是向烏克蘭的西方支持者發起「21世紀高科技決鬥」的挑戰。

「讓他們選擇一個目標，可以就在基輔，把他們的防空武器部署在那裡，我們用「榛果樹」飛彈打擊那個目標」，普亭笑說，「看看會發生什麼。」

至於為什麼叫做「榛果樹」飛彈，普亭直言「我真的不知道」。

高級將領遇刺：我們失職了

幾日前，俄羅斯核及生化防御部隊負責人基裡洛夫（ Igor Kirillov）大將在莫斯科的其住宅前遇刺，普亭現承認工作中出現的疏漏：

「我們的特勤部門沒有察覺這些襲擊，他們失職了。這意味著，我們需要改進這方面的工作。我們不能允許如此嚴重的失誤再次發生，」基裡洛夫是俄烏爆發戰爭以來克宮骨幹中遇害級別最高的人物。

尚未會晤受到庇護的阿塞德

普亭表示，自敘利亞前總統阿塞德在莫斯科得到人道庇護以來，他尚未與之會面，但計劃這樣做。

他駁斥了阿塞德政權突然垮台是俄羅斯失敗的說法：「他們想把敘利亞發生的事件描述成俄羅斯的失敗。但我向你們保證，事實並非如此」，「我們進入敘利亞，是為了防止在那裡出現一個恐怖主義據點。總體而言，我們實現了我們的目標。那裡的武裝組織已經發生了變化。」

至於俄羅斯在敘利亞的軍事基地將何去何從，普亭沒有給出明確答案，「我們還需考慮怎樣利用軍事基地，也許可以用來進行人道救援」。但近期有很多報道指出，俄羅斯正在拆除其在西利亞的軍事裝備，一些防空設施已部分轉移到利比亞。

俄羅斯物價飛漲

普亭堅稱，盡管通脹率攀升至接近10%，而俄羅斯央行將利率提高至21%（這是自俄羅斯上一次經濟崩潰以來的最高水平），但俄羅斯的經濟依然保持穩定。

「就整體經濟而言，盡管面臨外部威脅，俄羅斯的局勢依然穩定，」他說。但隨後也承認「通貨膨脹是一個令人擔憂的信號。」

「令人不快和糟糕的是物價上漲。但我希望，如果能夠維持宏觀經濟指標，我們將能夠應對這一問題，」他補充道。

俄羅斯央行將在周五今年最後一次會議上討論貨幣政策，預計將再次上調利率。普亭說，俄羅斯今年的GDP增長約為3.9%，也可能是4%，他還強調稱西方國家表現得更弱，德國的經濟增長為零。他預計俄羅斯明年的經濟增長將在2%到2.5%之間。

在年度新聞發布會上，普亭總統稱贊俄中兩國關系是積極的，他表示，俄羅斯和中國在國際舞台上的行動始終保持協調，今後也將繼續如此。

（綜合報道）

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