快訊

學者：生成式AI恐被過度神化 學科應先固本

任內最後大禮！傳拜登未來幾天將宣布烏克蘭軍援 價值近400億元

聽新聞
0:00 / 0:00

任內最後大禮！傳拜登未來幾天將宣布烏克蘭軍援 價值近400億元

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）今年9月在白宮橢圓辦公室會面。美聯社
美國總統拜登（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）今年9月在白宮橢圓辦公室會面。美聯社

路透報導，兩名知情人士指出，美國拜登政府未來幾天內將宣布任內最終烏克蘭安全援助倡議計畫（USAI），用完預留給軍援烏克蘭的資金。

第三位消息人士指出，計畫包括軍援防空攔截機和火砲彈藥，但具體內容預計會在幾天後宣布這項計畫時公開。這些消息人士說，這個軍援計畫價值約12億美元（約台幣392億元）。

在USAI計畫下，軍援烏克蘭的裝備是由美國國防部或合作夥伴採購，而非從美國軍火庫取得，意味著將這些武器運抵戰場可能要耗時數月甚至數年。

隨著烏克蘭為川普再度入主白宮做準備，USAI計畫可能是美國直接軍援烏克蘭的最後幾項措施之一。川普曾公開質疑軍援烏克蘭，並誓言明年1月20日就職後24小時內結束烏克蘭戰爭。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，美國已承諾提供烏克蘭1750億美元（約台幣5兆7190億元）援助，包括約614億美元（約台幣2兆65億元）的安全援助。約一半的安全援助由USAI計畫提供，其餘則透過美國總統調撥權限，從現有軍事庫存提供。目前美國總統調撥權限還剩下56億美元（約台幣1830億元）資金。

美國國務院和五角大廈拒絕發表評論，稱正式宣布前不會討論安全援助計畫。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 烏克蘭 美國 軍援

延伸閱讀

搶川普上任前 拜登政府宣布2035年前減排61%至66%

拜登任內最後出訪 1月赴教廷見教宗方濟各

拜登遭爆被親信團團守護！任內少與閣員會面 還需幕僚寫紙卡指路

美五角大廈認了在敘利亞其實有2000駐軍 是先前公布的2倍

相關新聞

任內最後大禮！傳拜登未來幾天將宣布烏克蘭軍援 價值近400億元

路透報導，兩名知情人士指出，美國拜登政府未來幾天內將宣布任內最終烏克蘭安全援助倡議計畫（USAI），用完預留給軍援烏克蘭...

普亭年終盤點／1場4個半小時的個人秀 克宮聚焦6大話題

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭周四（12月19日）表示，他「願意在烏克蘭戰爭問題上作出妥協」，但同時指責基輔方面不願妥協，或者至少到目前為止沒有表現出妥協的意願。

普亭提用「榛果樹」飛彈跟西方高科技決鬥 澤倫斯基抨擊：蠢蛋

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受民眾直接提問時，提到針對基輔使用新式「榛果樹」（Oreshni...

普亭年終記者會：準備好見川普、願與烏克蘭談判

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示願和美國候任總統川普會面，同時如果烏克蘭總統澤倫斯...

澤倫斯基：美國和歐洲都要提供安全保障 才能阻止普亭、拯救烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐盟高峰會上表示，烏克蘭也想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，並敦促美國...

應該更早出兵烏克蘭！普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度的年終記者會並接受提問，歷時近4.5個小時，共回答76個問題，當中大多涉及對烏克蘭的特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。