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普亭提用「榛果樹」飛彈跟西方高科技決鬥 澤倫斯基抨擊：蠢蛋

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基19日赴布魯塞爾的歐盟總部參加歐盟理事會會議後召開記者會。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基19日赴布魯塞爾的歐盟總部參加歐盟理事會會議後召開記者會。法新社

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受民眾直接提問時，提到針對基輔使用新式「榛果樹」（Oreshnik）中程極音速飛彈測試西方防空系統，進行「高科技決鬥」。烏克蘭總統澤倫斯基則加以譴責，並抨擊普亭是「蠢蛋」（dumbass）。

根據俄羅斯官媒RT的轉述，普亭接到要求，對一些外國軍事專家認為西方飛彈防禦系統可以輕易擊落「榛果樹」飛彈的看法表達意見。普亭對此答覆，如果那些西方專家相信這一點，「他們應該建議自己在西方和美國的雇主進行技術實驗。舉例來說，21世紀的高科技對決」。

普亭說，「讓他們在基輔找一個目標，在那裡集中所有防空系統與飛彈防禦系統，我們接著將用榛果樹攻擊，讓我們看看會發生什麼事。我們已經準備好進行這樣的實驗，另一邊準備好了嗎？」

基輔獨立報報導，澤倫斯基在布魯塞爾舉行的記者會評論普亭的發言時表示，「你們認為這是一個合格的人嗎？他們就是惡棍」，隨後又在社群媒體「X」發布了附有普亭發言的影像，同時寫道，「人們正在死去，而他認為這很『有趣』…蠢蛋」。

根據報導，澤連斯基同時評論了2022年的烏俄伊斯坦堡談判與普丁當時的和平方案，斥之為騙局，「他只不過向烏克蘭提出投降、凍結衝突、轉成忠於俄羅斯與放棄我們的獨立。這個人稱此為某種協議，他只是一個活在自己水族箱裡的老幻想家」。

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