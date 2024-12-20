川普上任在即 澤倫斯基：美歐須聯手確保和平

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與歐盟各國領袖齊聚一堂，舉行美國總統當選人川普上任前的最後一場高峰會，他說他需要歐洲與美國一同確保持久的和平。

川普下個月將重返白宮，他已承諾將迅速終結俄羅斯和烏克蘭戰爭。北大西洋公約組織（NATO）表示，自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年揮軍入侵烏克蘭以來，這場戰事已造成超過100萬人死傷。

法新社報導，關於俄烏戰爭的話題日漸轉向歐洲可以如何協助保證達成任何停火協議，並開始對有朝一日可能部署維和部隊進行討論。

雖然目前尚未談到多少具體細節，但澤倫斯基堅持任何走向確保和平的步驟，都必須涉及美國力量。

他在與歐洲聯盟（EU）領袖會談後說：「我認為歐洲的保證對烏克蘭來說還不夠。」

澤倫斯基表示，他支持法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）提出的倡議，也就是可能部署西方軍隊，但還需要充實細節。

他說：「如果我們談論一支特遣隊，我們必須列出具體細節，像是有多少人，如果遭遇俄羅斯侵略時，他們將有何行動。」

「最主要的是，這不是在編故事，我們需要有效的機制。」

烏克蘭與歐洲盟國擔憂，川普重返白宮意味著這位喜怒無常的共和黨人可能大砍對烏克蘭的軍援，並迫使澤倫斯基對俄國做出痛苦的讓步。

烏克蘭的歐盟支持者擔憂遭到邊緣化，堅稱他們想要加強提供支援，讓基輔當局在進行任何可能的談判時處於有利地位。

隨著美國政府即將更迭，澤倫斯基似乎軟化對有關各方可能推動和談的立場。

他說，如果烏克蘭獲得北約堅實安全保證與足夠武器，烏方可能會同意依照目前的路線停火，並尋求透過外交途徑收復剩餘的領土。

澤倫斯基說，歐洲「很難」在沒有美國參與下單獨支持烏克蘭，懇請美歐雙方一同合作。

他說：「我想唯有美國與歐洲聯手，才能真正阻止蒲亭並挽救烏克蘭。」