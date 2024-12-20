快訊

遭黃小柔點名佔位沒禮貌！林襄「暴瘦+狂掉髮」洩心聲

建中校友聚會見女學生看板、晚宴菜單現「香鮑佐蘿莉」 網轟：大型意淫現場

聽新聞
0:00 / 0:00

應該更早出兵烏克蘭！普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭19日舉行年終記者會並接受媒體提問。歐新社
俄羅斯總統普亭19日舉行年終記者會並接受媒體提問。歐新社

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度的年終記者會並接受提問，歷時近4.5個小時，共回答76個問題，當中大多涉及對烏克蘭的特別軍事行動。他表示，2022年出兵烏克蘭，增強俄羅斯的軍事和經濟實力，若能再來一次，應該更早做出該決定，並進行系統準備。

普亭表示，他對2022年發動這場「特別軍事行動」的決定並不後悔，且事後來看，他應該更早開始這場戰爭，並做好更充分的準備，這場戰爭讓俄羅斯更加強大，「我不僅認為我挽救了俄羅斯，我還認為我們已經遠離了深淵的邊緣。」

普亭說，俄軍正逐步實現特別軍事行動的主要目標，目前每日都推進數平方公里。並表示，俄羅斯願意談判妥協，但只會同烏克蘭的合法領導人簽署和平文件。

根據俄羅斯近期民調顯示，國內部分民眾最關心的是何時停止入侵烏克蘭以及為何物價飆漲之快。對此普亭坦言，俄羅斯日益增長的通膨是一個「令人擔憂的訊號」，但強調薪資和實際可支配收入也有所增長，「總體而言，情況是穩定和安全的。」

當被問及俄中關係前景時，普亭強調，過去十年來，雙方關係和品質達到前所未有的高度，因為建立在互信的基礎上。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

有望跟澤倫斯基會談？普亭設下「1前提」 稱對談判抱開放態度

4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

俄烏戰爭將屆滿3週年 普亭召開年度年終記者會備受矚目

再撂狠話！俄防長：做好準備10年內在歐洲與北約開戰

相關新聞

應該更早出兵烏克蘭！普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度的年終記者會並接受提問，歷時近4.5個小時，共回答76個問題，當中大多涉及對烏克蘭的特別...

普亭願見川普 「有些事可以談」

俄羅斯總統普亭十九日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示願和美國候任總統川普會面，也有意和烏克蘭談判。

澤倫斯基：只有未來明確 才能展開停火談判

烏克蘭總統澤倫斯基今天參與歐盟高峰會，他在會後記者會答覆與俄國和談的前提，「必須知道明天會發生什麼事，才能在今天停火」。...

有望跟澤倫斯基會談？普亭設下「1前提」 稱對談判抱開放態度

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度年終記者會與接受提問時表示，假如烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，莫斯科準...

4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示已經四年多沒和美國候任總統川普說話，並稱願意和川普...

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

美國候任總統川普提名的烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）18日接受福斯財經網採訪時，批評烏克蘭情報單位不該刺殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。