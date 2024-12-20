應該更早出兵烏克蘭！普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度的年終記者會並接受提問，歷時近4.5個小時，共回答76個問題，當中大多涉及對烏克蘭的特別軍事行動。他表示，2022年出兵烏克蘭，增強俄羅斯的軍事和經濟實力，若能再來一次，應該更早做出該決定，並進行系統準備。

普亭表示，他對2022年發動這場「特別軍事行動」的決定並不後悔，且事後來看，他應該更早開始這場戰爭，並做好更充分的準備，這場戰爭讓俄羅斯更加強大，「我不僅認為我挽救了俄羅斯，我還認為我們已經遠離了深淵的邊緣。」

普亭說，俄軍正逐步實現特別軍事行動的主要目標，目前每日都推進數平方公里。並表示，俄羅斯願意談判妥協，但只會同烏克蘭的合法領導人簽署和平文件。

根據俄羅斯近期民調顯示，國內部分民眾最關心的是何時停止入侵烏克蘭以及為何物價飆漲之快。對此普亭坦言，俄羅斯日益增長的通膨是一個「令人擔憂的訊號」，但強調薪資和實際可支配收入也有所增長，「總體而言，情況是穩定和安全的。」

當被問及俄中關係前景時，普亭強調，過去十年來，雙方關係和品質達到前所未有的高度，因為建立在互信的基礎上。