瑞士俄國外長罕見通電話 討論烏克蘭衝突
俄羅斯今天表示，外交部長拉夫羅夫罕見與瑞士外長通話討論烏克蘭衝突。延續許久的俄烏戰爭已使俄國與瑞士的關係陷入冷凍。
法新社報導，俄國外交部表示，拉夫羅夫（SergeiLavrov）昨天與瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）通話，「就烏克蘭衝突交換意見」；拉夫羅夫詳細解釋俄方對於解決當前局勢的立場，並概述俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的條件。
這次通話是俄羅斯與西方官員在烏克蘭衝突期間的罕見對話。值此之際，全世界正在為美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮做準備。
俄羅斯對烏克蘭持續將近3年的攻勢，令瑞士政府對本身長期以來的中立傳統產生質疑。
路透社報導，瑞士今年6月在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求下主辦了烏克蘭和平峰會，但俄羅斯並未受邀。澤倫斯基曾說，他希望安排一場有俄方人員出席的後續會議，但俄國9月回應稱不參加。
俄國外交部今天的聲明並未提及拉夫羅夫與凱西斯是否討論了第2場會議的提案，但聲明指出，瑞士是「對促進和解表達興趣的國家之一」。
瑞士外交部回應法新社提問時，證實凱西斯與拉夫羅夫通話。
瑞士並非歐洲聯盟（EU）成員國，在軍事上秉持中立，但已跟進其他歐洲國家，就俄國侵烏行徑制裁俄羅斯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言